Благовещенцы отметили юбилей святителя Иннокентия эстафетой-триатлоном

В субботу, 3 июня, в Благовещенске отметили 220-летие со дня рождения святителя Иннокентия, одного из основателей Благовещенска. Столица Приамурья стала четвертым городом-этапом, ге прошла акция памяти от Иркутска до Аляски. В Благовещенске юбилей известного священника, миссионера и ученого отметили эстафетой-триатлоном.

Началось мероприятие у памятника Айгуньскому договору, Поскольку святитель Иннокентий является одним из основателей Благовещенска. Здесь собрались спортсмены, казаки, общественники. Перед собравшимися выступили представители областного заксобрания, Благовещенской гордумы, областного минспорта, епархии.

«Мы хотим этой акцией рассказать людям о том, каким интересным, ярким человеком был святитель Иннокентий. Во время миссионерского служения на Аляске в свои 23 года он научил алеутов каменному строительству, изучил их язык, составил азбуку и словарь», – рассказал один из инициаторов акции Александр Брылин.

Праздничная эстафета состояла из трех этапов: легкоатлетический, велокросс и заплыв по реке. В триатлоне приняли участие 18 велосипедистов, 28 пловцов и 38 бегунов. Спортсмены ехали, бежали, плыли с иконами и святым огнем. Водный этап по своей протяженности составил девять километров. На берегу спортсменов встретили с хлебом солью.

«Акция продолжится дальше, – дополнил Александр Брылин. – Все началось 7 мая в Иркутске, затем в селе Ангинское, где родился Иннокентий, потом в Якутске. После Благовещенска мы отправимся на Сахалин, затем на Камчатку. В наших планах завешить акцию на Аляске, где святитель Иннокентий занимался миссионерской деятельностью».

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Василий Кленин