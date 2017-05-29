На улицах Благовещенска развернулось «Гуляние на Большой»

В субботу, 3 июня, в 17 часов в центре Благовещенска началось праздничное мероприятие «Гуляние на Большой». Площадки участников разместились на площади Ленина, на главной улице областного центра, в сквере за областным правительством и окрестностях.

«Гуляния на Большой» называются в честь главной улицы старого Благовещенска. Именно так – Большой – до 1924 года называлась современная улица Ленина. В рамках мероприятия у отдыхающих появилась возможность увидеть город немного таким, каким он был при старом названии улицы.

В 2017 году в подготовке праздника приняли участие порядка 100 организаций (в прошлом году – 65). Уже на улице Пионерской горожане могут увидеть различные музейные выставки, блошиный рынок и книжный развал. Рядом участники «Гуляний» организуют театрализованные «исторические картинки», здесь же выступают казачьи и иные творческие коллективы. На перекрестке улиц Пионерской и Ленина раскинулся летний «библио-дворик» и «рисовальное кафе».

Через квартал, на улице 50-летия Октября расположились творческие люди иного направления – здесь свои работы демонстрируют мастера ДПИ, художники, фотографы. Рядом работает музыкальный салон. И здесь тоже можно встретить артистов – например, кукольного театра.

На улице Островского проходит выставка интересных автомобилей – десятки старинных или необычно оформленных и технически усовершенствованных авто. Здесь можно увидеть экологические машины – гибриды, электротранспорт.

В сквере за областным правительством работает площадка «Вкусно и полезно!» – здесь можно познакомиться с вкусной продукцией местных производителей.

Чем ближе к площади. Тем выше праздничная концентрация – уличные артист, живые скульптуры и так далее.

А на малой сцене площади Ленина в рамках «Гуляний» проходят выступления национальных культурных организаций. Рядом со сценой горожане могут пробовать блюда национальных кухонь.

Праздненство продлится до 19:30, когда на большой сцене на площади пройдет награждение победителей «Эко-фестиваля» и конкурса «Листая красную книгу». Затем на сцене начнется праздничная концертная программа, которая завершится салютом.

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Василий Кленин