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«Авторадио Благовещенск» подарила автомобиль жительнице Благовещенска

«Авторадио Благовещенск» подарила автомобиль жительнице Благовещенска

В субботу, 3 июня, радиостанция «Авторадио Благовещенск» провела розыгрыш автомобиля «Хочу машину!» среди жителей столицы Приамурья. За право обладание новым Hyundai Solaris боролись почти четыре тысячи человек – именно столько конкурсных купонов было роздано радиостанцией и партнерами акции с октября 2016 года.

Купон можно выиграть в эфире «Авторадио Благовещенск», приняв участие в супер-игре «Хочу машину!». Условия розыгрыша были просты: ведущий называл три любые цифры, а радиослушатели должны были сделать селфи с автомобилем, в госномере которого присутствуют все эти цифры.

Финал акции «Хочу машину!» прошел 3 июня в 14:00 на площади ОКЦ. Помимо белоснежной Hyundai Solaris здесь стояли и другие призы акции: три бочки бензина, автосигнализация и другие подарки от партнеров акции. Для собравшихся зрителей была организована концертная программа, а затем прошел розыгрыш призов. Волею судьбы автомобиль достался представительнице прекрасного пола – Ольге Фарбатюк.

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#конкурсы #СМИ #транспорт

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Комментарии
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  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    1 час назад

    Поздравляю!!! Повезло, так повезло!!!

  • SVIRID

    SVIRID
    1 час назад

    Чётко!

  • Бодрячок

    Бодрячок
    20 минут назад

    Авторадио и Машина молодцы

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