Министр финансов Силуанов предрек непростые два года для России
Расходы российского бюджета можно будет увеличивать только после двух ближайших непростых лет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ИА «Лента.ру». 2018 и 2019 годы, по его словам, будут нелегкими. При этом в следующем году цена на нефть снизится до 40 долларов за баррель.
«Нам придется пройти непростые годы 2018–2019 годы, и дальше за 2020 год — мы уже сможем наращивать расходы чуть более полтриллиона рублей в год», — сказал Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Только тогда можно будет увеличивать траты без последствий для устойчивости бюджета, подчеркнул он.
При этом средняя цена на нефть в 2018 году снизится до 40 долларов за баррель, полагает Силуанов. По его словам, финансовое ведомство уже приступило к работе над проектом бюджета на следующую трехлетку.
1 июня Силуанов заявил, что России необходимо выстроить сбалансированный бюджет и перестать жить в долг.
18 мая правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. Согласно новой редакции, дефицит бюджета на 2017 год будет снижен с 3,2 до 2,1 процента ВВП (с 2,753 триллиона до 1,924 триллиона рублей). Доходы предлагается повысить до 14,632 триллиона рублей, расходы будут увеличены до 16,556 триллиона рублей.
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