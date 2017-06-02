Министр финансов Силуанов предрек непростые два года для России

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Расходы российского бюджета можно будет увеличивать только после двух ближайших непростых лет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ИА «Лента.ру». 2018 и 2019 годы, по его словам, будут нелегкими. При этом в следующем году цена на нефть снизится до 40 долларов за баррель.

«Нам придется пройти непростые годы 2018–2019 годы, и дальше за 2020 год — мы уже сможем наращивать расходы чуть более полтриллиона рублей в год», — сказал Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Только тогда можно будет увеличивать траты без последствий для устойчивости бюджета, подчеркнул он.

При этом средняя цена на нефть в 2018 году снизится до 40 долларов за баррель, полагает Силуанов. По его словам, финансовое ведомство уже приступило к работе над проектом бюджета на следующую трехлетку.

1 июня Силуанов заявил, что России необходимо выстроить сбалансированный бюджет и перестать жить в долг.

18 мая правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. Согласно новой редакции, дефицит бюджета на 2017 год будет снижен с 3,2 до 2,1 процента ВВП (с 2,753 триллиона до 1,924 триллиона рублей). Доходы предлагается повысить до 14,632 триллиона рублей, расходы будут увеличены до 16,556 триллиона рублей.

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#российская власть #цены #экономика

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Василий Кленин