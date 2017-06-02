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сегодня, 16:05 7

Министр финансов Силуанов предрек непростые два года для России

Министр финансов Силуанов предрек непростые два года для России
Фото: lenta.ru

Расходы российского бюджета можно будет увеличивать только после двух ближайших непростых лет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ИА «Лента.ру». 2018 и 2019 годы, по его словам, будут нелегкими. При этом в следующем году цена на нефть снизится до 40 долларов за баррель.

«Нам придется пройти непростые годы 2018–2019 годы, и дальше за 2020 год — мы уже сможем наращивать расходы чуть более полтриллиона рублей в год», — сказал Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Только тогда можно будет увеличивать траты без последствий для устойчивости бюджета, подчеркнул он.

При этом средняя цена на нефть в 2018 году снизится до 40 долларов за баррель, полагает Силуанов. По его словам, финансовое ведомство уже приступило к работе над проектом бюджета на следующую трехлетку.

1 июня Силуанов заявил, что России необходимо выстроить сбалансированный бюджет и перестать жить в долг.

18 мая правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. Согласно новой редакции, дефицит бюджета на 2017 год будет снижен с 3,2 до 2,1 процента ВВП (с 2,753 триллиона до 1,924 триллиона рублей). Доходы предлагается повысить до 14,632 триллиона рублей, расходы будут увеличены до 16,556 триллиона рублей.

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#российская власть #цены #экономика

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    снизьте зарплаты чиновникам-и появятся резервы

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Фигня какая-то написана. В одном месте нефть по 80, в другом - 40. А как она (цена) может снизиться до 80, если сейчас - полтишок?

  • Щуп

    Щуп
    2 часа назад

    Правительство воистину неиссякаемый источник лапши в нашей стране, только переварить её очень непросто 8)

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    вы там определитесь как врать то уже)

    5:24, 2 июня 2017

    Путин рассказал о новом подъеме в экономике России

    В экономике России началась новая фаза подъема, приток инвестиций превышает рост ВВП. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

    По его словам, российский ВВП растет третий квартал подряд. По предварительным данным, в апреле его прирост составил 1,4 процента. «Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов. Специалисты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики и подъема потребительского спроса», — сказал президент в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Они как лебедь, рак и щука. Одни строят космодром, другие консервируют. Одни видят рост экономики, другие предрекают непростые, читай тяжёлые, годы. И так во всём. Нету у них единства, у единства = единой России.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Экономика России будет «полностью разорвана», если пропустит возможности, которые дает смена моделей экономического роста, предупредил советник президента России Сергей Глазьев.

    «Мы оказались на разрыве между старым и новым центром экономического роста, и если мы как можно быстрее не примкнем к ядру глобального экономического развития, то наша экономика будет полностью разорвана и окончательно фрагментирована, потеряет свою целостность и способность к самостоятельному воспроизводству. Поэтому для одних стран кризис оборачивается экономическим чудом, а для других — экономической катастрофой. Но именно это нужно видеть в кризисе», — сказал Глазьев RNS в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    Переходный процесс смены мирохозяйственных укладов предусматривает смену институтов, которые обеспечивают воспроизводство экономики, говорит советник президента РФ.

    https://rns.online/economy/Sergei-Glazev-predupredil-o-riske-polnogo-razriva-ekonomiki-Rossii-2017-06-02/

  • Пейс

    Пейс
    1 час назад

    В 1985 году барель нефти стоил 8 баксов, в СССР началась перестройка.

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