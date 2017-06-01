Амурчанин совершил рейдерский захват компании, принадлежащей гражданину Китая

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Амурчанин провел рейдерский захват предприятия, учредителем которого был гражданин КНР, постоянно находившийся за пределами Российской Федерации. Через налоговую инспекцию были изменены данные в Едином госреестре юридических лиц, согласно которым полномочия директора предприятия передали другому лицу.

Мировой судья Благовещенского городского судебного участка № 7 признал 34-летнего жителя областного центра виновным в фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый решил захватить управление организацией путем передачи полномочий подставному лицу и получить доступ к расчетному счету. Он обратился к своему знакомому с просьбой за денежное вознаграждение подписать и представить в налоговую инспекцию заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

На основании представленных официальных документов в налоговой инспекции внесли изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия директора организации были переданы лицу, которое контролировал злоумышленник.

Подсудимый утверждал, что он невиновен. Он был ранее не судим, положительно характеризуется, отсутствовали и иные отягчающие вину обстоятельства. С учетом этих обстоятельств ему назначили штраф в размере 200 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Василий Кленин