Режиссер сериала «Пороги» рассказал, почему в нем нет настоящего Благовещенска, но есть буряты

Фото: ru.armeniasputnik.am

Сериал «Пороги», в котором показан Благовещенск конца 80-х годов, вызвал неоднозначную реакцию у жителей Амурской области. Режиссер и сценарист сериала Юсуп Разыков рассказал о своей работе над кинопроектом в интервью радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске».

Узбекский и российский кинорежиссёр и сценарист Юсуп Разыков родился 5 июня 1957 года. Он является автором сценария и режиссером-постановщиком сериала «Пороги», прошедшего на этой неделе на телеканале «Россия-1».

«Существует понимание того, что, если ты изменил жене, то можешь изменить Родине, – рассказал режиссер. – Мне предложили взять очень сложный период, который освоить сейчас не могут ни политики, ни военные, ни пограничники, ни ФСБ. Это период переходный – 1989-1991 годы – когда разрушился Советский Союз. Граница была, как сквозняк, когда активизировалась китайская сторона. Даже были карты, где Благовещенск был территорией Китая. Картина, на самом деле, делалась сложно. Я человек в этом смысле азартный, и мы взялись за это дело. На фоне вот этих сложных перипетий, геополитических и исторических».

В эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Юсуп Сулейманович подробнее рассказал о том, кто и как на российском ТВ решает, что увидит телезритель, почему он взялся за такую тему, отчего в сериале про Благовещенск не «снялся» сам Благовещенск, каким образом в Амурской области оказались буряты, кто исполняет роли китайцев и, наконец, о главной идее сериала «Пороги».

Интервью с Юсупом Разыковым можно услышать в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» на частоте 101,5 FM в понедельник, 5 июня, сразу по окончании полуденного выпуска новостей.

Выразить свое мнение о сериале «Пороги» вы можете в разделе «Голосование» на Амур.инфо.

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Василий Кленин