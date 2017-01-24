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Режиссер сериала «Пороги» рассказал, почему в нем нет настоящего Благовещенска, но есть буряты

Режиссер сериала «Пороги» рассказал, почему в нем нет настоящего Благовещенска, но есть буряты
Фото: ru.armeniasputnik.am

Сериал «Пороги», в котором показан Благовещенск конца 80-х годов, вызвал неоднозначную реакцию у жителей Амурской области. Режиссер и сценарист сериала Юсуп Разыков рассказал о своей работе над кинопроектом в интервью радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске».

Узбекский и российский кинорежиссёр и сценарист Юсуп Разыков родился 5 июня 1957 года. Он является автором сценария и режиссером-постановщиком сериала «Пороги», прошедшего на этой неделе на телеканале «Россия-1».

«Существует понимание того, что, если ты изменил жене, то можешь изменить Родине, – рассказал режиссер. – Мне предложили взять очень сложный период, который освоить сейчас не могут ни политики, ни военные, ни пограничники, ни ФСБ. Это период переходный – 1989-1991 годы – когда разрушился Советский Союз. Граница была, как сквозняк, когда активизировалась китайская сторона. Даже были карты, где Благовещенск был территорией Китая. Картина, на самом деле, делалась сложно. Я человек в этом смысле азартный, и мы взялись за это дело. На фоне вот этих сложных перипетий, геополитических и исторических».

В эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Юсуп Сулейманович подробнее рассказал о том, кто и как на российском ТВ решает, что увидит телезритель, почему он взялся за такую тему, отчего в сериале про Благовещенск не «снялся» сам Благовещенск, каким образом в Амурской области оказались буряты, кто исполняет роли китайцев и, наконец, о главной идее сериала «Пороги».

Интервью с Юсупом Разыковым можно услышать в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» на частоте 101,5 FM в понедельник, 5 июня, сразу по окончании полуденного выпуска новостей.

Выразить свое мнение о сериале «Пороги» вы можете в разделе «Голосование» на Амур.инфо.

Просмотров всего: 1511

#кино #ТВ

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    "Сложный период" - не основание для того, чтобы снимать всякую ахинею, которая не имеет ничего общего с реальной действительностью. А кто финансирует этих активных "сериальщиков"?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Сквозняком граница не была никогда...Даже во времена гражданской войны. Снимал бы про душманов или плов. Если зуд творчества жить не дает.

  • SVIRID

    SVIRID
    3 часа назад

    Сериал полный маразм.Впрочем как и все остальные сериалы на нашем тв.

  • отпрыск

    отпрыск
    2 часа назад

    достали уже с этим сериалом. сколько можно про него писать?

  • Гугл

    Гугл
    2 часа назад

    А сценарий Доренко писал...Этому режиссеру овец бы пасти, а не кино снимать.

  • ландыш53

    ландыш53
    2 часа назад

    Фильм не понятный Про каких пограничников снят фильм? У нас таких нет Это фантазия режиссера А хотелось-бы посмотреть настоящий фильм про пограничников про настоящих мужиков которые стоят на страже нашей Родины И не важно где это на Западе или на востоке

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Вот такие странные безграмотные товарищи и формируют общественное мнение. Не можешь :;"ть, не мучай $опу

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Фантазия там во всем, дали бабла решил снять о чем понятия не имеет, совести у него нет. В недавние времена такие фильмы складывали на полочку, а в настоящие я бы потребовал возместить ущерб нанесённый государству.

  • sinica

    sinica
    47 минут назад



    Мне предложили взять очень сложный период, который освоить сейчас не могут ни политики, ни военные, ни пограничники, ни ФСБ.



    Никто не смог, а он смог..историю переписывать легко, главное, чтоб основная цель была - деньги.. а за деньги сейчас переписать, насочинять и переиначить можно все.. конечно- ФСБ тут точно не справится.. бред бредячий..

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    42 минуты назад

    Ключевая фраза; Не кто не может, забыли, а он помнит, как сейчас. Денежные средства освоил в полном объёме.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 минуты назад

    Нахера бы мне слушать по радио бред этого чувака про то, как он снимал бредятину и про прочие шашни теледна.

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