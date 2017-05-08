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Филипп Киркоров поздравил благовещенцев с Днем города

Филипп Киркоров поздравил благовещенцев с Днем города
Фото: Instagram.com

Известный певец Филипп Киркоров, концерт которого в субботу, 3 июня, пройдет в Благовещенске, опубликовал у себя в Instagram фотографию с прогулки по вечернему областному центру. Здесь он сходил на фильм «Пираты Карибского моря», а потом в Интернете поздравил благовещенцев с Днем города.

«Сходили всей нашей командой в кино на новые приключения пиратов Карибского моря и погуляли по тихому и красивому Благовещенску, в котором сегодня состоится не только шоу "Я", но и День города! Поздравляю всех благовещенцев!» – написал в Instagram певец.

Ранее, в пятницу, 2 июня, Филипп Киркоров приехал в Белогорск, в котором также сделал селфи и опубликовал в Instagram.

Концерт Филиппа Киркорова пройдет в Благовещенске в большом зале ОКЦ 3 июня. Выступление начнется в 19:00. Цена билетов – от 4 000 до 7 000 рублей.

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#концерты

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