Филипп Киркоров поздравил благовещенцев с Днем города

Фото: Instagram.com

Известный певец Филипп Киркоров, концерт которого в субботу, 3 июня, пройдет в Благовещенске, опубликовал у себя в Instagram фотографию с прогулки по вечернему областному центру. Здесь он сходил на фильм «Пираты Карибского моря», а потом в Интернете поздравил благовещенцев с Днем города.

«Сходили всей нашей командой в кино на новые приключения пиратов Карибского моря и погуляли по тихому и красивому Благовещенску, в котором сегодня состоится не только шоу "Я", но и День города! Поздравляю всех благовещенцев!» – написал в Instagram певец.

Ранее, в пятницу, 2 июня, Филипп Киркоров приехал в Белогорск, в котором также сделал селфи и опубликовал в Instagram.

Концерт Филиппа Киркорова пройдет в Благовещенске в большом зале ОКЦ 3 июня. Выступление начнется в 19:00. Цена билетов – от 4 000 до 7 000 рублей.

Просмотров всего: 1660

#концерты

распечатать

Василий Кленин