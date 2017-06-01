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В Благовещенске стартовал благотворительный марафон «Крылья»

В Благовещенске стартовал благотворительный марафон «Крылья»

В выходные, 3 и 4 июня, благовещенцы могут принять участие в благотворительном марафоне «Крылья», который проводит телекомпания «Альфа–канал». Средства собираются на программу амурского отделения Российского детского фонда для детей с диагнозом ДЦП. Также собранные деньги будут направлены мальчику из Константиновки Арсению Реснянскому.

В субботу, 3 июня, начали работать точки по сбору средств сразу в трех крупных торговых центрах Благовещенска: «Перекресток», «Острова» и «Флагман». В людных местах рядом с баннерами проекта «Крылья» стоят урны для сбора средств. Любой желающий может присоединиться и оказать посильную помощь юным амурчанам, страдающим ДЦП.

В первые же часы работы точек, к одной из них пришел мужчина и положил в урну 12 тысяч рублей.

Урны в торговых центрах будут работать до 17 часов. Однако, принять участие в благотворительном марафоне можно будет в центре города, во время «Гуляний на Большой». С 15 до 21 часа на площади Ленина и улице Ленина будут ходить волонтеры «Альфа-канала» с урнами для пожертвований.

В воскресенье, 4 июня, «Крылья» продолжатся. В торговых центрах также будут работать точки с урнами, но, кроме этого, благотворительный марафон будет работать в Городском парке. Здесь в 11 часов начнется благотворительный концерт, к акции присоединятся партнеры. Урны для пожертвований здесь можно будет найти до 15 часов.

Кроме того, в 13 часов еще одна концертная программа стартует на набережной реки Амур у ротонды. Здесь точка по сбору средств будет работать два часа – до 15:00.

В 15:00 марафон «Крылья» сместится на площадку ОКЦ. Здесь начнется благотворительный рок-концерт с участием ряда благовещенских групп.

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#дети #здоровье #Телемарафон Крылья

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