Электронные трудовые книжки начнут вводить с 1 января 2018 года

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Электронные трудовые книжки начнут вводить в России с 1 января 2018 года, сообщила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА-Новости. Она добавила, что отмена бумажных трудовых книжек не произойдет моментально.

«Я надеюсь, что эту систему, эту опцию мы предоставим с 1 января 2018 года. Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает, и, если нам удастся достичь согласия, здесь разные позиции у работодателей, у профсоюзов, я надеюсь, что мы все-таки придем к консенсусу на эту тему, и мы сможем эту опцию предоставить уже с 1 января», – сказала Голодец, отметив, что такая услуга сегодня очень востребована.

Ранее вице-премьер сообщала, что предложения по переводу бумажных трудовых книжек в электронный формат будут сделаны до конца года. Она сообщила, что решение не будет быстрым, то есть не произойдет моментальная отмена бумажных трудовых книжек.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит с 1 по 3 июня. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.

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Василий Кленин