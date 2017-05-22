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В центре Благовещенска не будут продавать алкоголь

В центре Благовещенска не будут продавать алкоголь
Фото: admblag.ru

В субботу, 3 июня, в центре Благовещенска в связи с празднованием Дня города будет запрещена продажа алкоголя. Запрет на торговлю вступает в силу за два часа до начала, во время самих мероприятий и в течение часа после их завершения. Под запрет попадает территория в радиусе 700 метров от площади Ленина.

К праздничным гуляньям относится праздничная акция «Гулянье на Большой», которая начнется в 17:00 и продлится до 20:00. Затем на площади пройдет концертная программа – с 20:00 до 21:45, которая завершится фейерверком с 21:50 до 22:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, продажа алкоголя в центре города будет ограничена с 15 до 23 часов.

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#отдых #праздники #торговля

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    6 часов назад

    не проблема- будут ходить чуть подальше -затариваться полными баулами и возвращаться на набку творить анархию:)

  • Zimbabwe

    Zimbabwe
    5 часов назад

    Будем надеяться что большая часть не дойдёт обратно - осядет на ближайших лавочках, бревнышках, жердочках...

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Эх. Ни выпить, ни закусить.

  • Алекс К

    Алекс К
    4 часа назад

    да это как на 1 июня. в кешке захотел купить пивка,не продают! я говорю вы че блин,я не ребенок,дайте пива)

    а 2 числа наверняка уже продавали,но мне не надо было.

    странно,день защиты детей,а алкоголь не продают взрослым)

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