В центре Благовещенска не будут продавать алкоголь

Фото: admblag.ru

В субботу, 3 июня, в центре Благовещенска в связи с празднованием Дня города будет запрещена продажа алкоголя. Запрет на торговлю вступает в силу за два часа до начала, во время самих мероприятий и в течение часа после их завершения. Под запрет попадает территория в радиусе 700 метров от площади Ленина.

К праздничным гуляньям относится праздничная акция «Гулянье на Большой», которая начнется в 17:00 и продлится до 20:00. Затем на площади пройдет концертная программа – с 20:00 до 21:45, которая завершится фейерверком с 21:50 до 22:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, продажа алкоголя в центре города будет ограничена с 15 до 23 часов.

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#отдых #праздники #торговля

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Василий Кленин