Запуск нового космического корабля «Федерация» переносят с Восточного на Байконур

Фото: ria.ru

Первый запуск нового российского космического корабля «Федерация» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур, сообщает ИА «Newsru.com». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме объявил глава Роскосмоса Игорь Комаров. По его словам, ведомство планирует развивать сотрудничество с Казахстаном. Ранее сообщалось, что запуск будет произведен с отечественного космодрома Восточный.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2021 году Роскосмос планировал начать испытания нового корабля «Федерация»: беспилотный запуск должен был состояться с космодрома Восточный. Теперь изменены и дата, и место запуска.

«Есть решение о том, чтобы первый пуск пилотируемого корабля "Федерация" осуществлять на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур. Мы в 2022 году, видя рост конкуренции на рынке пусковых услуг и средств выведения, обеспечим пуск новой ракеты-носителя, которая позволит существенно снизить стоимость выведения полезной нагрузки, серьезно повысить эффективность пусковых услуг», – объявил Комаров.

По словам главы Роскосмоса, ведомство планирует развивать сотрудничество с Казахстаном. «Мы сейчас подошли к конкретным параметрам и пониманию, что мы будем реализовывать. Это будет касаться комплекса "Зенит" и его модернизации под новую ракету "Союз-5", решение о которой мы совсем недавно приняли по ускоренному развитию», – рассказал глава Роскосмоса.

При этом Роскосмос сократит бюджетное финансирование по космодромам, поскольку основные затраты на наземную инфраструктуру по этому проекту возьмет на себя Казахстан.

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#космодром #технологии #транспорт

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Василий Кленин