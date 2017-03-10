Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:39 12

Запуск нового космического корабля «Федерация» переносят с Восточного на Байконур

Запуск нового космического корабля «Федерация» переносят с Восточного на Байконур
Фото: ria.ru

Первый запуск нового российского космического корабля «Федерация» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур, сообщает ИА «Newsru.com». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме объявил глава Роскосмоса Игорь Комаров. По его словам, ведомство планирует развивать сотрудничество с Казахстаном. Ранее сообщалось, что запуск будет произведен с отечественного космодрома Восточный.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2021 году Роскосмос планировал начать испытания нового корабля «Федерация»: беспилотный запуск должен был состояться с космодрома Восточный. Теперь изменены и дата, и место запуска.

«Есть решение о том, чтобы первый пуск пилотируемого корабля "Федерация" осуществлять на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур. Мы в 2022 году, видя рост конкуренции на рынке пусковых услуг и средств выведения, обеспечим пуск новой ракеты-носителя, которая позволит существенно снизить стоимость выведения полезной нагрузки, серьезно повысить эффективность пусковых услуг», – объявил Комаров.

По словам главы Роскосмоса, ведомство планирует развивать сотрудничество с Казахстаном. «Мы сейчас подошли к конкретным параметрам и пониманию, что мы будем реализовывать. Это будет касаться комплекса "Зенит" и его модернизации под новую ракету "Союз-5", решение о которой мы совсем недавно приняли по ускоренному развитию», – рассказал глава Роскосмоса.

При этом Роскосмос сократит бюджетное финансирование по космодромам, поскольку основные затраты на наземную инфраструктуру по этому проекту возьмет на себя Казахстан.

Просмотров всего: 1005

#космодром #технологии #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    8 часов назад

    Вот блин! Так ведь трындабол Рогозин только вчера говорил, что нечего переносить не будут. Короче Восточный это была яма для личного обогащения власти.

  • архивная

    архивная
    8 часов назад

    Очень приятная новость для коренных амурчан,я рада,экология будет хоть немного,но чище!

  • архивная

    архивная
    8 часов назад

    artur-cyrybko

    Вот блин! Так ведь трындабол Рогозин только вчера говорил, что нечего переносить не будут. Короче Восточный это была яма для личного обогащения власти.



    Вам ,что от этого плохо,правительству виднее,где экономичнее производить запуск.

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    7 часов назад

    Все же понимают что Восточный это фейк, Ангару украли а то что построили это слабые потуги повторить Гагаринский старт. Только тот старт был огромным шагом вперед а этот стартовый комплекс- повторение 60 летней давности решений. Поэтому им проще в Казахстане все опять заново строить чем у нас потому что ближе

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    Не будет запуска "Федерации", ну и пёс с ним. Нам от этого ни жарко, ни холодно. И вообще, Восточный напоминает мне вялотекущую шизофрению в масштабах государства.

  • Анна008

    Анна008
    6 часов назад

    Ну и славно.

  • full

    full
    5 часов назад

    Вот помрет Назарбаев, а преемник пересмотрит правила игры. Тогда может, снова про Восточный вспомнят.

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Анна008

    Ну и славно.



    Трам-пам-пам...

  • Patison

    Patison
    5 часов назад

    и нахрена тогда его строили? столько денег влупить? нерациональные люди сидят. заведут страну снова в каменный век. как можно быть таким не далеким

  • Генрих VI

    Генрих VI
    5 часов назад

    full

    Вот помрет Назарбаев, а преемник пересмотрит правила игры. Тогда может, снова про Восточный вспомнят.



    Кстати, тоже такая мысль посетила. Политика - вещь непредсказуемая, как полёт летучей мыши в сумерках. Конъюнктура изменится и в фаворе будет Восточный.

  • Алекс К

    Алекс К
    4 часа назад

    та не,прордлили вроде еще на 50 лет аренду..

    а казахи,сами чтоли Байконур использовать будут? они бабосы непхилые рубят за аренду,и за экологию,и за всё .

    а восточный-ни аренды ни экологии,свои граждане нехай мрут.

    только содержание миллионы в месяц.

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Главное раструбить все и всем, что "восточный" будет флагманом космической отрасли РФ и чуть ли не самым большим и перспективным в мире.. а теперь поттихоньку сливают.. я думаю, что не достроили первую очередь, за пару лет достроят кое как.. и на это все... увидим...

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

«Авторадио Благовещенск» подарила автомобиль жительнице Благовещенска
Экономика

Электронные трудовые книжки начнут вводить с 1 января 2018 года
Происшествия 2

«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Происшествия 4

В Свободном вандалы paзлoмaли cвeтoфop