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В Благовещенске перекроют часть улиц Ленина и Зейская

В Благовещенске перекроют часть улиц Ленина и Зейская
Фото: in-news.ru

В субботу, 3 июня, в связи с праздничными мероприятиями в Благовещенске частично перекроют улицы. С 10:00 до 22:30 для движения транспорта закроют участок улицы Ленина от Шимановского до Калинина. С 14:00 откроют участок улицы Ленина между Калинина и Шевченко. С 20:00 откроют участок улицы Ленина между Шевченко и Пионерской. Но участок улицы Ленина от улицы Пионерской до улицы Шимановского останется закрытым до 22:30.

Кроме того, с 10:00 до 20:00 дополнительно будет перекрыт участок улицы Зейской от улицы Шевченко до улицы Шимановского.

Объезд маршрутов общественного транспорта будет осуществляться по следующим улицам:

маршрут № 22 по улицам Калинина – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Калинина, далее по маршруту;

маршруты № 11 и К по улицам Ленина – Калинина – Амурская – Шимановского – Ленина и в обратном направлении;

маршруты № 2, № 2а, № 5, № 7, № 39 по улицам Ленина – Калинина – Амурская – 50-летия Октября и в обратном направлении;

маршруты № 4, № 9, № 28, № 30, № 31 по улицам 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и в обратном направлении;

маршрут № 12 по улицам Шевченко – Амурская – Шимановского – Зейская и в обратном направлении;

маршрут № 8, № 26, № 106 по улицам 50-летия Октября – Амурская – Калинина, далее по маршрутам.

В период закрытия движения по улице Ленина отправление маршрутов № 16с, № 41с № 101 будет осуществляться от остановочного пункта Зейская – Б. Хмельницкого, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#праздники #происшествия

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Комментарии
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  • alexalg

    alexalg
    5 часов назад

    А где план мероприятия?

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