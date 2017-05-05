Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:12 9

В Благовещенске застройщики увеличивают площадь квартир за счет утеплителя

В Благовещенске застройщики увеличивают площадь квартир за счет утеплителя

Благовещенцы жалуются на то, что строительные компании увеличивают площадь жилья без их согласия, и при этом экономят на утеплителе. Эксперты в строительной отрасли советуют людям внимательно читать договоры при покупке квартиры, чтобы лишние квадратные метры не стали неприятным сюрпризом, за который придется заплатить.

Сэкономив на утеплителе, в жилье увеличили квадратные метры. Площадь квартир в доме по улице Ленина компания-застройщик увеличила без согласия собственников. Павел Антошин заключил договор на долевое строительство еще в 2014 году. По первоначальному проекту – в квартире 39 квадратов. После заселения выяснилось, что площадь выросла на 1,5 квадратных метра.

«Вот тут утеплитель есть, вот он тонкой такой линией нарисован, и по второму проекту, который с нами не согласовали, его не было. Было решено утеплитель убрать, за счет этого и увеличилась площадь квартиры», – рассказал Павел Антошин.

Вместе с площадью выросла и стоимость жилья. Почти на 100 тысяч рублей. При этом хозяйка квартиры жалуется на холод из-за отсутствия утеплителя и щелей в окнах.

«Ходила в носках вязаных, потому что здесь в углу по полу дует. В окну щели пришлось заделывать тряпками, потом заделывать», – пояснила Елена Антошина.

«У нас категория эффективности самая низкая среди новых построенных домов. По первоначальному проекту она выше. Мы сейчас платим за отопление больше, чем платили бы при утеплителе», – добавил Павел Антошин.

Переплачивать за самодеятельность строителей Павел Антошин не намерен. Переговоры с застройщиком ни к чему не привели, поэтому собственник жилья обратился в городской и областной суды. Там на сторону хозяев квартиры не встали.

«Мы обратились в дальнейшем в президиум областного суда, и он поддержал наши доводы, которые мы привели в кассационной жалобе. И отправил дело на новое рассмотрение с пожеланиями нижестоящим судам. По мнению президиума суда, нарушения здесь есть, они заключаются в том, что застройщик своевременно должен уведомить дольщиков об изменениях, которые здесь делаются», – рассказал юрист Виталий Злочевский.

На деле застройщики не всегда считают нужным сообщить об изменениях при строительстве. Такие случаи в нашем городе не единичны, говорят специалисты.

«Несмотря на то, что строительство – высокотехнологическая сфера, гарантировать, что объект будет передан в соответствии с каждым сантиметров – это неправильно. Поэтому здесь важно обращать внимание на условия договора», – считает эксперт Игорь Волобуев.

Если договор нарушен, остается надеяться только на справедливое решение суда. Ситуация Павла Антошина осложнена еще ликвидацией компании-застройщика из-за банкротства. Хозяева готовы смириться с неожиданным увеличением квадратов. При условии, что им не придется за них расплачиваться.

Просмотров всего: 1921

#происшествия #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • РАМ

    РАМ
    9 часов назад

    Слава России!

  • AmurLand

    AmurLand
    8 часов назад

    а впрочем ничего нового.

  • Maikl

    Maikl
    8 часов назад

    Молодец, Павел.. сталкивался с такой же ситуацией при покупки квартиры, в "Городок" и так не стали вникать, даже обрадовались увеличению площади... хотя, да и пришлось неожиданно для себя выплачивать дополнительно более 100 тысяч..

  • Леонидова

    Леонидова
    8 часов назад

    Какая Россия, это берег удачи, они эту десятиэтажку слепили за полгода, еще и этажи нарастили вне проекта. Потом "узаконили".Тряхнет, д и сложится как карточный домик.А слышимсть там такая, что жить невозможно, стены то тонкие. А цены - элитные.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    6 часов назад

    Такая практика у многих застройщиков, плохо что судьи не согласились с доводами дольщика, если бы наши "умные" судьи сами столкнулись с данным обманом, то решение было бы другим. Давно вас Семёнов Сергей Николаевич не заставлял работать порядочно, и до конца доводить начатое дело.

    А всего то надо было назначить независимую строительную экспертизу, и они уже с помощью тепловизора определили, и сделали бы заключение. а просто на одних пустых доводах ничем не подкрепленных далеко не уедешь. Ну и на личный приём к председателю областного суда сходите, он грамотный, всегда за справедливость.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    6 часов назад

    "ГОРОДОК" это вообще отдельная тема, сейчас обслуживающие компании страдают с их новостройками. Такого г*вна по налепили, зимой со всех щелей дует, откосы оконные продувает, угол промерзает.

    В дожди всё строилось, ничего не накрывалось, в зиму сдали, весной плесень всех цветов радуги. Новые обои под замену, сбив штукатурки, насверливал под углом стены заливал анти-плесень. в одном углу пропала, в другом снова вылезла.

    Законы у нас дурные, на стороне воров и жуликов!

  • Алина09

    Алина09
    5 часов назад

    И я в "Городке" оплачивала "лишние квадраты". Вся "прелесть" экономии застройщика, да еще и "наваривания" при этом, ощутилась по заселении дома, где слышимость даже виброзвонка телефона соседей... и.т.д. и т.п...

  • Павел Антошин

    Павел Антошин
    4 часа назад

    ЖОРДЖio

    ...А всего то надо было назначить независимую строительную экспертизу, и они уже с помощью тепловизора определили, и сделали бы заключение. а просто на одних пустых доводах ничем не подкрепленных далеко не уедешь. ...



    Проектировщик на одном из заседаний подтвердил, что по новому проекту класс энергоэффективности дома снижен.

  • Павел Антошин

    Павел Антошин
    4 часа назад

    ЖОРДЖio

    ...Ну и на личный приём к председателю областного суда сходите, он грамотный, всегда за справедливость.



    Ходили. После разговора с председателем областного суда был назначен президиум, на котором решения первых инстанций были отменены. Ждем новых заседаний.

    То, что председатель областного суда Семенов Сергей Николаевич грамотный и справедливый убедились лично.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Амурчанин совершил рейдерский захват компании, принадлежащей гражданину Китая
Общество 2

В Благовещенске перекроют часть улиц Ленина и Зейская
Происшествия 2

«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Происшествия 4

В Свободном вандалы paзлoмaли cвeтoфop