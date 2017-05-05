В Благовещенске застройщики увеличивают площадь квартир за счет утеплителя

Благовещенцы жалуются на то, что строительные компании увеличивают площадь жилья без их согласия, и при этом экономят на утеплителе. Эксперты в строительной отрасли советуют людям внимательно читать договоры при покупке квартиры, чтобы лишние квадратные метры не стали неприятным сюрпризом, за который придется заплатить.

Сэкономив на утеплителе, в жилье увеличили квадратные метры. Площадь квартир в доме по улице Ленина компания-застройщик увеличила без согласия собственников. Павел Антошин заключил договор на долевое строительство еще в 2014 году. По первоначальному проекту – в квартире 39 квадратов. После заселения выяснилось, что площадь выросла на 1,5 квадратных метра.

«Вот тут утеплитель есть, вот он тонкой такой линией нарисован, и по второму проекту, который с нами не согласовали, его не было. Было решено утеплитель убрать, за счет этого и увеличилась площадь квартиры», – рассказал Павел Антошин.

Вместе с площадью выросла и стоимость жилья. Почти на 100 тысяч рублей. При этом хозяйка квартиры жалуется на холод из-за отсутствия утеплителя и щелей в окнах.

«Ходила в носках вязаных, потому что здесь в углу по полу дует. В окну щели пришлось заделывать тряпками, потом заделывать», – пояснила Елена Антошина.

«У нас категория эффективности самая низкая среди новых построенных домов. По первоначальному проекту она выше. Мы сейчас платим за отопление больше, чем платили бы при утеплителе», – добавил Павел Антошин.

Переплачивать за самодеятельность строителей Павел Антошин не намерен. Переговоры с застройщиком ни к чему не привели, поэтому собственник жилья обратился в городской и областной суды. Там на сторону хозяев квартиры не встали.

«Мы обратились в дальнейшем в президиум областного суда, и он поддержал наши доводы, которые мы привели в кассационной жалобе. И отправил дело на новое рассмотрение с пожеланиями нижестоящим судам. По мнению президиума суда, нарушения здесь есть, они заключаются в том, что застройщик своевременно должен уведомить дольщиков об изменениях, которые здесь делаются», – рассказал юрист Виталий Злочевский.

На деле застройщики не всегда считают нужным сообщить об изменениях при строительстве. Такие случаи в нашем городе не единичны, говорят специалисты.

«Несмотря на то, что строительство – высокотехнологическая сфера, гарантировать, что объект будет передан в соответствии с каждым сантиметров – это неправильно. Поэтому здесь важно обращать внимание на условия договора», – считает эксперт Игорь Волобуев.

Если договор нарушен, остается надеяться только на справедливое решение суда. Ситуация Павла Антошина осложнена еще ликвидацией компании-застройщика из-за банкротства. Хозяева готовы смириться с неожиданным увеличением квадратов. При условии, что им не придется за них расплачиваться.

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#происшествия #строительство

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Василий Кленин