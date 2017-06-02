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2 июня 2017, 20:26 2

Студент АмГУ снял ролик о ребенке, победившем ДЦП (видео)

Студент АмГУ снял ролик о ребенке, победившем ДЦП (видео)

Благовещенский студент снял социальный ролик, посвященный детям с диагнозом ДЦП. Главную роль в нем сыграл ребенок, который смог преодолеть заболевание и начал ходить. Режиссером ролика стал студент юридического факультета АмГУ Рамиль Мамедов.

На работу его вдохновил благовещенский кинезио-центр и благотворительный фонд «Мама», которые оказывают помощь и содействие семьям с такими детьми. За короткое время в соцсетях ролик посмотрели более пяти тысяч человек.

«Цель была донести до людей, что существует такая проблема, что есть такой фонд. Чтобы родители, которые столкнулись с этим знали, где им помогут, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Нелегко было браться за работу, но результат мне нравится», – рассказал Рамиль Мамедов.

Просмотров всего: 476

#дети #здоровье #интернет

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Комментарии
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  • Vишня2

    Vишня2
    4 часа назад

    Молодцы!

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Впечатляет

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