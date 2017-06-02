«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы

Фото: ria.ru

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила об отмене всех чартерных рейсов до 15 июня. Таким образом компания рассчитывает восстановить рабочий график. Решение отменить все чартерные рейсы объясняется сбоями в расписании и необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания, сообщает РБК. Особо отмечается, что регулярные рейсы с Дальнего Востока сохранятся.

В «ВИМ-Авиа» пообещали, что все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены.

29 мая было задержано сразу несколько рейсов в Турцию и на Кипр. Директор по связям с общественностью «ВИМ-Авиа» Елена Федорова объяснила случившееся поздним возвратом самолетов из техобслуживания, а также сильно возросшим потоком пассажиров из-за начала сезона отпусков. По информации туроператоров, были задержаны рейсы из аэропорта Домодедово в Анталью, Казань, Ереван, Симферополь. В «ВИМ-Авиа» пытались восстановить график полетов еще в понедельник, однако сделать этого не удалось.

29 мая проверку авиакомпании начала транспортная прокуратура Татарстана. Тем не менее, об отзыве сертификата речь пока не идет.

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский сообщил, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится на контроле управления. «Причины сбоев в расписании авиакомпании связаны с тем, что несколько воздушных судов, находящихся на техническом обслуживании, задержались с возвратом в воздушный флот в связи с тем, что в процессе технического обслуживания обнаружены незначительные технические дефекты, которые требовали устранения. Таким образом, были спровоцированы задержки и отмены рейсов», — сообщил Извольский. По его словам, ситуация с возвратом воздушных судов нормализовалась, но «авиакомпании понадобится еще несколько суток, чтобы восстановить расписание». Извольский заметил, что корректировка расписания касается только чартерных рейсов. Регулярные рейсы с Дальнего Востока и Чукотки в статусе регулярных, они будут выполняться.

Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков сообщил РБК, что пассажиры отмененных рейсов вправе требовать компенсации не только стоимости авиабилета, но и других понесенных убытков.

«Если, например, об отмене рейса пассажиру стало известно перед поездкой, и он не смог отложить какие-то важные дела, то всё, что он документально подтвердит, он может требовать к взысканию с авиакомпании «ВИМ-Авиа». Помимо всего он может требовать компенсации морального вреда», — пояснил Аншаков.

По его словам, предъявлять письменные претензии пассажиру стоит в досудебном порядке. «Можно даже потребовать возмещения стоимости билета, если он вынужден был полететь рейсом другой авиакомпании», — отметил он. Если авиакомпания откажется возмещать убытки, то «придется идти в суд», добавил Аншаков.

Просмотров всего: 960

#происшествия #транспорт

распечатать

Василий Кленин