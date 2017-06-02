Благовещенцев возмутили амурские пограничники из сериала «Пороги»

Фото: kino-teatr.ru

Сериал «Пороги» повествует о жизни пограничников в 80-е годы XX века в выдуманном городе Сосны, который якобы находится недалеко от Благовещенска. Благовещенец Сергей Артамонов 31 год прослужил в пограничных войсках как раз на амурской земле. При просмотре сериала терпения у него хватило на две серии.

Сергей Артамонов сразу отметил, что пограничный столб в сериале ненастоящий.

«Там пограничный столб – это позорище, ни контрольно-следовой полосы, ни системы, которая сигнализацией называется. Я прошел дозорными тропами вдоль системы, вдоль КСП – дай Боже! По личному составу – не давали им тельняшек! У них были маечки защитного цвета, а офицеры – они да, покупали в военторге тельняшечки зеленые. Пилотку пробовали ввести, да, но она сразу не пошла, может от силы год в погранвойсках удержалась», – вспоминает реальную пограничную жизнь ветеран.

Не понравилось Сергею Артамонову и то, что пограничников выставляют бандитами. Ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Вощевоз тоже отметил, как развязно ведут себя солдаты перед офицерами. И даже путают команды строевой подготовки – разворачиваются не через левое, а правое плечо.

«Солдата так надо напугать, его так перемкнуть должно, чтобы он повернулся через правое плечо! Я не знаю, что надо сделать! Такого в принципе быть не должно! Этому еще на курсе молодого бойца обучают. Я не говорю уж о пограничниках», – считает Валерий Васильевич.

Краевед и издатель Анатолий Телюк сериалов подобного рода не смотрит.

«В России недостаточно информации о Дальнем Востоке вообще и о Благовещенске в частности. Мы, будучи достаточно заметным городом, проигрываем, конечно, в пиаре и Хабаровску, и Владивостоку. Так что во всяком упоминании о Благовещенске, в связи даже с этим фильмом, я вижу больше позитивного, чем негативного. Ну, люди хотя бы будут знать, что на границе город существует – единственный областной центр», – заметил Анатолий Телюк.

Амурский режиссер Олег Семенец считает, что каждый уважающий себя режиссер должен пользоваться услугами консультантов. А фильмы подобного рода – просто заказной материал.

«Тут нет никакой трагедии, это банальная залепуха, которую выдают нашему зрителю, потому что он это ест. Парню, которому надо снять благовещенский порт, он точно не будет тащить сюда съемочную группу, тем более зная, сколько стоит этот перелет», – рассказал Олег Семенец.

Сериал «Пороги» снял режиссер Юсуп Разыков по заказу телеканала «Россия». Мелодрама, по словам режиссера, рассчитана в основном на женскую аудиторию. И женщины редко замечают несоответствия.

Об идее создания сериала «Пороги» режиссер и сценарист фильма рассказал в интервью на радио «Эхо Москвы в Благовещенске». Его можно услышать в понедельник, 5 июня, после полуденных новостей, на частоте 101,5 FM.

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Василий Кленин