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2 июня 2017, 19:40 13

Благовещенцев возмутили амурские пограничники из сериала «Пороги»

Благовещенцев возмутили амурские пограничники из сериала «Пороги»
Фото: kino-teatr.ru

Сериал «Пороги» повествует о жизни пограничников в 80-е годы XX века в выдуманном городе Сосны, который якобы находится недалеко от Благовещенска. Благовещенец Сергей Артамонов 31 год прослужил в пограничных войсках как раз на амурской земле. При просмотре сериала терпения у него хватило на две серии.

Сергей Артамонов сразу отметил, что пограничный столб в сериале ненастоящий.

«Там пограничный столб – это позорище, ни контрольно-следовой полосы, ни системы, которая сигнализацией называется. Я прошел дозорными тропами вдоль системы, вдоль КСП – дай Боже! По личному составу – не давали им тельняшек! У них были маечки защитного цвета, а офицеры – они да, покупали в военторге тельняшечки зеленые. Пилотку пробовали ввести, да, но она сразу не пошла, может от силы год в погранвойсках удержалась», – вспоминает реальную пограничную жизнь ветеран.

Не понравилось Сергею Артамонову и то, что пограничников выставляют бандитами. Ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Вощевоз тоже отметил, как развязно ведут себя солдаты перед офицерами. И даже путают команды строевой подготовки – разворачиваются не через левое, а правое плечо.

«Солдата так надо напугать, его так перемкнуть должно, чтобы он повернулся через правое плечо! Я не знаю, что надо сделать! Такого в принципе быть не должно! Этому еще на курсе молодого бойца обучают. Я не говорю уж о пограничниках», – считает Валерий Васильевич.

Краевед и издатель Анатолий Телюк сериалов подобного рода не смотрит.

«В России недостаточно информации о Дальнем Востоке вообще и о Благовещенске в частности. Мы, будучи достаточно заметным городом, проигрываем, конечно, в пиаре и Хабаровску, и Владивостоку. Так что во всяком упоминании о Благовещенске, в связи даже с этим фильмом, я вижу больше позитивного, чем негативного. Ну, люди хотя бы будут знать, что на границе город существует – единственный областной центр», – заметил Анатолий Телюк.

Амурский режиссер Олег Семенец считает, что каждый уважающий себя режиссер должен пользоваться услугами консультантов. А фильмы подобного рода – просто заказной материал.

«Тут нет никакой трагедии, это банальная залепуха, которую выдают нашему зрителю, потому что он это ест. Парню, которому надо снять благовещенский порт, он точно не будет тащить сюда съемочную группу, тем более зная, сколько стоит этот перелет», – рассказал Олег Семенец.

Сериал «Пороги» снял режиссер Юсуп Разыков по заказу телеканала «Россия». Мелодрама, по словам режиссера, рассчитана в основном на женскую аудиторию. И женщины редко замечают несоответствия.

Об идее создания сериала «Пороги» режиссер и сценарист фильма рассказал в интервью на радио «Эхо Москвы в Благовещенске». Его можно услышать в понедельник, 5 июня, после полуденных новостей, на частоте 101,5 FM.

Просмотров всего: 1623

#кино #ТВ

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Немо

    Немо
    5 часов назад

    Согласен с Олегом Семенцом. Сейчас экономят на консультантах и такую залепуху делают эти горе-киношники! Про милицию-полицию вообще ржач, форма одежды не соответствует, сотрудники пишут заявления вместо рапорта, следаки бегают с пистолетами, и прокурорские тоже, сотрудники СКР занимаются силовым задержанием преступников, и т.п. А ведь народ верит, что можно убить плохого человека и ничего за это не будет...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Граница"таежный роман" всем нравился..Барышни рыдали. А там "залепухи" в два раза больше.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Зомбоящик он такой

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    4 часа назад

    а я и 2 минут не смог просмотреть, полное ДЕРЬМО и БЛЕВОТИНА

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    Используете жаргонизмы, так хоть их пишите правильно :(

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Павел Флудерский

    Граница"таежный роман" всем нравился..Барышни рыдали. А там "залепухи" в два раза больше.



    Может быть "за всех" не надо? Ни я, ни мои знакомые это не смотрели.

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад

    А Семенец уже и режиссер?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    Я был оповещён об этом фильмице, поэтому глянул пару серий, если кратко; Почти все Амурские пограничники моют золото на горной реке Н с порогами, сотрудничают с Китайской разведкой в перемешку с местными бандюками и по проводному телефону с ними общаются не стесняясь. Столоваться ходят в ресторан Пекин, что в центре Благовещенска где собственно штаб той разведки и располагается. В промежутках разбираются в своих любовных историях со своими многочисленными пассиями и это в начале 80х - это тогда, что сейчас происходит догадайтесь сами, пора военное положение в Области вводить)) Вселенный заговор на лицо.

  • разуверившийся

    разуверившийся
    3 часа назад

    срочно сообщить волобуеву и в суд

  • ВиталийН

    ВиталийН
    3 часа назад

    Это хороший миф. Благовещенск. Резиденты кит яп англ разведок пассаж веер опиум тчк. Каллиграфия с детского сада. Второе ДВ княжество Молдавское царства Румынского. Где граф Дракула и сопки сиреневые : Рододендрон :

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Режиссер - личность творческая, сродни художнику. Он так видит. Где-то было написано, что фильм документальный? Нет. В чем проблема?

    Повешайте Джорджа Лукаса за «Звездные войны»! Ведь то, что он показал не соответствует действительности.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Забыл, там ещё главный герой есть, он в китайских застенках томится на сопредельной стороне после предательского ранения в спину "от своих" в область позвоночника, сейчас должно быть мышцы накачал на тюремном полу, что бы сразиться с конвоем, обольстительными потомками белогвардейцев со времён КВЖД, филиалом китайской разведки в алчном ресторане "Пекин" Благовещенска, сослуживцами оборотнями в погонах, обманутых жён и подруг по идее то же упустить не должен.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Сестры Арнтгольц выпускниц школы снайперов играют? Что на Богдана Хмельницкого стоит...

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