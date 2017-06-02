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2 июня 2017, 19:13 0

Амурские спортсмены присоединились к телемарафону «Крылья»

Амурские спортсмены присоединились к телемарафону «Крылья». Бойцы федерации современного панкратиона пожертвовали деньги на лечение маленьких амурчан. Амурские спортсмены в подобных мероприятиях принимают участие регулярно. Например, приезжают поздравлять детей в больницы и дарят им подарки. Ящики для сбора средств вскроют 4 июня в присутствии сотрудников детского фонда и наших видеокамер.

«Наша федерация современного панкратиона и смешанных боевых единоборств, когда узнала о телемарафоне "Крылья", не раздумывая решила принять участие. Мы собрали определенные средства, чтобы помочь детям, которые нуждаются. – рассказал профессиональный боец федерации современного панкратиона Амурской области Никита Подлубный. – Мы стараемся практически каждый раз, когда у нас есть возможность, уделять детям внимание и принимать участие в таких мероприятиях. Например, Евгений Зливко – боец из нашей федерации – тренирует детей из детского дома».

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#дети #здоровье #Телемарафон Крылья

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