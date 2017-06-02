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2 июня 2017, 18:55 27

Чтобы идти вперед, нужно двигаться в несколько раз быстрее - Александр Козлов о результатах нацрейтинга

Чтобы идти вперед, нужно двигаться в несколько раз быстрее - Александр Козлов о результатах нацрейтинга

Новое положение Амурской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата называют «резким скачком». За год Приамурье поднялось на 31 позицию среди российских субъектов Федерации. Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов заявил, что для области это фантастический рывок.

«Наша совместная работа – бизнеса и управленцев – говорит о том, что мы стоим на верном пути. Мы выбрали основные цели и решаем их совместными усилиями. Но у нас еще большой фронт работ, над которым нам еще предстоит трудиться. В связи с этим хочется процитировать Алису из Страны Чудес, которая говорила, что надо бежать для того, чтобы хотя бы оставаться на месте. А чтобы идти вперед – надо бежать в два раза быстрее. Самое главное, что сегодня предпринимательское сообщество видит, что мы едины в достижении общей цели – развития экономики Амурской области», – заявил Александр Козлов.

«Не надо быть большим экспертом, чтобы понимать, что дальневосточные регионы находятся в менее благоприятном положении по многим объективным показателям. Тем отраднее видеть такую динамику в не самом богатом регионе Российской Федерации – в Амурской области. Интересно, что здесь улучшение по всем показателям, но особенное продвижение по поддержке малого и среднего предпринимательства по институтам для бизнеса отдельно указывают на хорошую коммуникацию между властью и предпринимательским сообществом. И нетипичная ситуация – это улучшение показателей по административному давлению и по антикоррупции», – отметил Андрей Шаронов.

«Когда мы получили показатели в 2016 году, мы поняли, что нужно что-то делать. Зашла новая команда. Хочешь победить – надо возглавить. Я возглавил проектный офис, организовали обучение управленческой команды. Включили в команду представителей федеральных ведомств, это было очень важно. Вместе с АСИ сформировали список «быстрых побед», создали агентство по привлечению инвестиций, запустили обновленный инвестиционный портал, который создавали вместе с предпринимательским сообществом. Мы начали работать по принципу «открытого Правительства», всей командой регулярно объезжаем территории всего региона. Встречаемся и работаем с предпринимательским сообществом, постоянно взаимодействуем с уполномоченным по правам предпринимателей. Что касается коррупционных вещей – мы договорились с бизнес-сообществом, с уполномоченным по предпринимателям, что вместе с правоохранительными органами будем рассматривать вопросы, возникающие в предпринимательском сообществе», – добавил губернатор Александр Козлов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова считает, что главная заслуга в успехе принадлежит работе всей команды. «Мы проехали по всей области, внедряли рейтинг. Но на этом мы останавливаться не будем, нужно достигать лучших результатов. Но уже сейчас можно говорить о положительном опыте работы команды Амурской области. Новый рейтинг говорит бизнесу о том, что, если он зайдет в Амурскую область, то у него будут положительные результаты по разрешительной документации. Не будет трудностей по выделению земельных участков, подключению к коммуникациям и так далее».

Просмотров всего: 387

#областная власть #экономика

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    6 часов назад

    Самое главное,чтоб бумага вытерпела это,о чем вы пишите.....

  • бабаяга

    бабаяга
    6 часов назад

    на каком это верном пути?

  • Blg-boy

    Blg-boy
    6 часов назад

    Не пойму они где опросы проводят ?)) Власть жуликов и воров...

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    6 часов назад

    бабаяга

    на каком это верном пути?



    В Москву, на тёплое место...

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    национальный рейтинг показал, что мы стоим на верном пути

    Слово "стоим" здесь ключевое.

  • архивная

    архивная
    6 часов назад

    Агентство «РИА Рейтинг» выпустило новый рейтинг регионов по благосостоянию российских семей по итогам 2016 года. По сравнению с 2015 годом семьи в Амурской области стали жить беднее, при этом в целом по России показатель благосостояния, наоборот, вырос.------Ну это конечно же неправда,читайте выше,а лучше оглянитесь вокруг себя и всё увидите своими глазами.

  • домовенок

    домовенок
    6 часов назад

    "Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка...."

  • full

    full
    6 часов назад

    Ура! От 16 года... Почему оно раздалось в июне семнадцатого? Полгода выбирали параметры для скачка?

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад



    Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов заявил, что для области это фантастический рывок.



  • не депутат

    не депутат
    6 часов назад

    Было бы круто, если б заняли 28 место. Люблю символичность)

  • БаРмалей

    БаРмалей
    6 часов назад

    Докурились...

  • Local

    Local
    5 часов назад



    Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов заявил, что для области это фантастический рывок.



    И это заявил чувак, который на середину 2016 года со своим СКОЛКОВО торчал только ВЭБ по кредитам 14,04 млрд? Тогда охотно верю. Для него это фантастический рывок.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    5 часов назад

    Чтобы идти вперед, нужно двигаться в несколько раз быстрее - Александр Козлов о результатах нацрейтинга

    Взять сразу несколько кредитов по миллиарду в Газпромбанке?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 часов назад

    удален

  • бабаяга

    бабаяга
    5 часов назад

    нет ну я понимаю,что чтобы чтото было -надо идти семимильными шагами. Хорошо...Что мешает?

  • домовенок

    домовенок
    5 часов назад

    Плохому танцору, что мешает?

  • Local

    Local
    5 часов назад

    Долги-с ))) Спасибо дону Корлеоне КОНу.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    5 часов назад

    «Когда мы получили показатели в 2016 году, мы поняли, что нужно что-то делать. Зашла новая команда. Хочешь победить – надо возглавить. Я возглавил проектный офис, организовали обучение управленческой команды. Включили в команду представителей федеральных ведомств, это было очень важно. Вместе с АСИ сформировали список «быстрых побед», создали агентство по привлечению инвестиций, запустили обновленный инвестиционный портал, который создавали вместе с предпринимательским сообществом. Мы начали работать по принципу «открытого Правительства», всей командой регулярно объезжаем территории всего региона. Встречаемся и работаем с предпринимательским сообществом, постоянно взаимодействуем с уполномоченным по правам предпринимателей. Что касается коррупционных вещей – мы договорились с бизнес-сообществом, с уполномоченным по предпринимателям, что вместе с правоохранительными органами будем рассматривать вопросы, возникающие в предпринимательском сообществе. На совместных совещаниях в присутствии прокурора, главного судьи, ФСБ, МВД рассматриваем все вопросы и находим решения», - прокомментировал губернатор Александр Козлов.

    http://blagoveshensk.bezformata.ru/listnews/amurskaya-oblast-v-20-ke-regionov-s/57901122/

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    4 часа назад

    ну да . Смешно . ((

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Вы овны все что-ли? ПРИЧЕМ ТУТ ДОЛГИ????

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Ага, а чтобы оставаться на месте нужно бежать со всех ног. Это ОН (КАА) Луиса Корвалана Кэролла прочитал?

  • Local

    Local
    4 часа назад

    не депутат

    Вы овны все что-ли? ПРИЧЕМ ТУТ ДОЛГИ????



    При том, что их гасить надо. А их ппц как не мало, ятел ты наш.

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    Ага, малый и средний бизнес передает пламенное спасибо за увеличения кадастровой стоимости.

  • NEOS

    NEOS
    4 часа назад

    Чтобы идти вперед, нужно двигаться в несколько раз быстрее - Александр Козлов о результатах нацрейтинга

    фраза достойная гения Виталика Кличко)))))

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    4 часа назад

    как надоели эти козло-путины со своим враньем, эх, встеритить бы этих на улице ............, да от всей души расхлестать бы ........ очень жаль, что прячутся по кабинетам

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Сансаныч ну тыб лучше молчал...Зачем народ провоцировать? Геббельс бы густо покраснел..Ощутив себя мальчишкой.

  • Maikl

    Maikl
    48 минут назад

    Заявляю как предприниматель, ни какого контакта с нами нет, все эти круглые столы, в пустую, собрались, обсудили, покивали головой и разошлись, ничего не меняется.. Степанова которая должна защищать предпринимателей, только козлова и выгораживает.. мол работает в поте лица.. гнать поганой метлой..

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