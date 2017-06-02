Чтобы идти вперед, нужно двигаться в несколько раз быстрее - Александр Козлов о результатах нацрейтинга

Новое положение Амурской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата называют «резким скачком». За год Приамурье поднялось на 31 позицию среди российских субъектов Федерации. Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов заявил, что для области это фантастический рывок.

«Наша совместная работа – бизнеса и управленцев – говорит о том, что мы стоим на верном пути. Мы выбрали основные цели и решаем их совместными усилиями. Но у нас еще большой фронт работ, над которым нам еще предстоит трудиться. В связи с этим хочется процитировать Алису из Страны Чудес, которая говорила, что надо бежать для того, чтобы хотя бы оставаться на месте. А чтобы идти вперед – надо бежать в два раза быстрее. Самое главное, что сегодня предпринимательское сообщество видит, что мы едины в достижении общей цели – развития экономики Амурской области», – заявил Александр Козлов.

«Не надо быть большим экспертом, чтобы понимать, что дальневосточные регионы находятся в менее благоприятном положении по многим объективным показателям. Тем отраднее видеть такую динамику в не самом богатом регионе Российской Федерации – в Амурской области. Интересно, что здесь улучшение по всем показателям, но особенное продвижение по поддержке малого и среднего предпринимательства по институтам для бизнеса отдельно указывают на хорошую коммуникацию между властью и предпринимательским сообществом. И нетипичная ситуация – это улучшение показателей по административному давлению и по антикоррупции», – отметил Андрей Шаронов.

«Когда мы получили показатели в 2016 году, мы поняли, что нужно что-то делать. Зашла новая команда. Хочешь победить – надо возглавить. Я возглавил проектный офис, организовали обучение управленческой команды. Включили в команду представителей федеральных ведомств, это было очень важно. Вместе с АСИ сформировали список «быстрых побед», создали агентство по привлечению инвестиций, запустили обновленный инвестиционный портал, который создавали вместе с предпринимательским сообществом. Мы начали работать по принципу «открытого Правительства», всей командой регулярно объезжаем территории всего региона. Встречаемся и работаем с предпринимательским сообществом, постоянно взаимодействуем с уполномоченным по правам предпринимателей. Что касается коррупционных вещей – мы договорились с бизнес-сообществом, с уполномоченным по предпринимателям, что вместе с правоохранительными органами будем рассматривать вопросы, возникающие в предпринимательском сообществе», – добавил губернатор Александр Козлов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова считает, что главная заслуга в успехе принадлежит работе всей команды. «Мы проехали по всей области, внедряли рейтинг. Но на этом мы останавливаться не будем, нужно достигать лучших результатов. Но уже сейчас можно говорить о положительном опыте работы команды Амурской области. Новый рейтинг говорит бизнесу о том, что, если он зайдет в Амурскую область, то у него будут положительные результаты по разрешительной документации. Не будет трудностей по выделению земельных участков, подключению к коммуникациям и так далее».

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#областная власть #экономика

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Василий Кленин