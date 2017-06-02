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2 июня 2017, 17:50 6

Первый губернатор Приамурья Альберт Кривченко стал обладателем литературной премии

Первый губернатор Приамурья Альберт Кривченко стал обладателем литературной премии

В областном правительстве определили победителей премии в области литературы и искусства за 2016 год. Среди писателей победил Альберт Кривченко с книгой «Выбираю деревню на жительство». В области профессионального искусства лучшим признали цикл выставок произведений декоративно-прикладного искусства Алексея Сидорова. Лучшим самодеятельным коллективом стал Амурский народный хор и его руководитель Ирина Васенко с программой «О Родине, о вере, о любви».

Каждого из трех победителей комиссия выбрала единогласно. Каждый из трех победителей получит премию по 100 тысяч рублей. Торжественная церемония вручения состоится в Амурском областном доме народного творчества 30 июня, сообщает пресс-служба областного правительства.

В области литературы кроме Альберта Кривченко на получение премии претендовали: Мария Козлова с детской книгой «Приключения чумовой коровы», Валерий Разгоняев со сборником «Покидая урочища Чёрного дракона. Стихи, поэмы», Павел Савинкин с книгой «Неспешные прогулки» и Алексей Воронков с книгой «Марь».

В области профессионального искусства за победу также боролись: автор проекта памятника герою России военному летчику Олегу Пешкову Николай Неведомский и Сергей Попов с персональной выставкой «Живопись».

«Для нашей области очень хорошо, что на премию номинируются произведения разной направленности, – отметила председатель комиссии, зампред правительства области Ольга Лысенко, – это демонстрирует, что Приамурье богато талантливыми людьми, которыми мы можем гордиться и которых непременно надо поддерживать».

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#конкурсы #культура

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Комментарии
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  • Евгений Гончаров

    Евгений Гончаров
    7 часов назад

    Поздравляю пенсионера пера Кривченко со 100 000 руб. Это лучший вариант. Можно сказать: "Никому так никому".

  • домовенок

    домовенок
    6 часов назад

    Альберт Аркадьевич, поздравляю Вас от всей души!

  • архивная

    архивная
    6 часов назад

    Я очень рада,что премия досталась ему,потому что он с душой написал книгу,одно название говорит о том,что человеком это всё прожито,а не придумано. «Выбираю деревню на жительство». Класс!!!Побольше бы таких людей.Желаю творческих успехов и здоровья!

  • дед

    дед
    6 часов назад

    Альберт Аркадьевич, от всей души поздравляю ! я из Вашей жизни и моей....Петропавловка "Зарево"....Ерковецкий совхоз....помните?

    ЗДОРОВЬя!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    3 часа назад

    Молодцы члены конкурсной комиссии, что дали Премию именно за документальную книгу!

    Такая документальная, мемуарная литература еще редкость для нашей Амурской области и она оттого особо ценна, и это дело нужно поощрять. И вообще, давно нужно призывать всех ветеранов, кому есть что сказать, написать о своей жизни и деятельности, садиться после выхода на пенсию за документалистику, за мемуары ! )) Да, есть время Жить, и есть период, когда приходит время писать Мемуары – эти уникальные документы прожитых лет, уходящего времени, уходящих эпох! Нужна даже, мне кажется, целая серия «Амурские мемуары»!

    Поздравления с Премией и Альберту Аркадьевичу Кривченко, этому видном деятелю, живущему в Приамурье уже без малого 70 лет ! Ждем от Вас очередную книгу, ну, например, серию мини-портретов о разных людях с кем Вам приходилось встречаться в своей жизни…

  • Евгений Гончаров

    Евгений Гончаров
    3 часа назад

    Еще бы кто-нибудь это прочел.

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