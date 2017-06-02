Первый губернатор Приамурья Альберт Кривченко стал обладателем литературной премии

В областном правительстве определили победителей премии в области литературы и искусства за 2016 год. Среди писателей победил Альберт Кривченко с книгой «Выбираю деревню на жительство». В области профессионального искусства лучшим признали цикл выставок произведений декоративно-прикладного искусства Алексея Сидорова. Лучшим самодеятельным коллективом стал Амурский народный хор и его руководитель Ирина Васенко с программой «О Родине, о вере, о любви».

Каждого из трех победителей комиссия выбрала единогласно. Каждый из трех победителей получит премию по 100 тысяч рублей. Торжественная церемония вручения состоится в Амурском областном доме народного творчества 30 июня, сообщает пресс-служба областного правительства.

В области литературы кроме Альберта Кривченко на получение премии претендовали: Мария Козлова с детской книгой «Приключения чумовой коровы», Валерий Разгоняев со сборником «Покидая урочища Чёрного дракона. Стихи, поэмы», Павел Савинкин с книгой «Неспешные прогулки» и Алексей Воронков с книгой «Марь».

В области профессионального искусства за победу также боролись: автор проекта памятника герою России военному летчику Олегу Пешкову Николай Неведомский и Сергей Попов с персональной выставкой «Живопись».

«Для нашей области очень хорошо, что на премию номинируются произведения разной направленности, – отметила председатель комиссии, зампред правительства области Ольга Лысенко, – это демонстрирует, что Приамурье богато талантливыми людьми, которыми мы можем гордиться и которых непременно надо поддерживать».

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Василий Кленин