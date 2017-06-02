В Благовещенске ко Дню города открылась выставка амурских мастеров

Художники Благовещенска посвятили дню рождения города выставку «Калейдоскоп». Она открылась в Амурском областном краеведческом музее. Более 20 амурских мастеров представили около 70 работ в разных техниках: живопись, графика, художественная фотография, иконопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Среди авторов Леонид Кильчанский, Евгений Зверев, Алексей Сидоров, Олег Семенец и другие. Среди экспонатов и оконопись Александра Тихомирова. Часть работ экспонируется впервые. Посмотреть выставку можно до 19 июня.

«Я сегодня с большим удовольствием говорю спасибо всем творческим людям нашего города, которые воспевают наш город, нашу область в своих холстах, в своих работах», – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

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#жизнь

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Екатерина PL