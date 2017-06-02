Приамурье признали одним из самых динамично развивающихся регионов в стране

Амурская область – один из самых динамичных регионов в стране. Так постановили на Петербургском экономическом форуме. Приамурье поднялось в рейтинге на 31 позицию.

Национальный рейтинг оценивает действия властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса в регионах, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Вместе с Амурской областью в число динамично развивающихся регионов попали Смоленская область, Хабаровский край, Калининградская область, Республики Ингушетия, Адыгея, Тыва и Саратовская область.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2016 объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

Лидером рейтинга 2015 года стал Татарстан. На втором месте – Белгородская область. Третье и четвертое места заняли Калужская и Тульская области. Замкнула пятерку лидеров Тюменская область.

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Анастасия Болотина