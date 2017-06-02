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2 июня 2017, 17:27 36

Приамурье признали одним из самых динамично развивающихся регионов в стране

Приамурье признали одним из самых динамично развивающихся регионов в стране

Амурская область – один из самых динамичных регионов в стране. Так постановили на Петербургском экономическом форуме. Приамурье поднялось в рейтинге на 31 позицию.

Национальный рейтинг оценивает действия властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса в регионах, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Вместе с Амурской областью в число динамично развивающихся регионов попали Смоленская область, Хабаровский край, Калининградская область, Республики Ингушетия, Адыгея, Тыва и Саратовская область.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2016 объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

Лидером рейтинга 2015 года стал Татарстан. На втором месте – Белгородская область. Третье и четвертое места заняли Калужская и Тульская области. Замкнула пятерку лидеров Тюменская область.

Просмотров всего: 945

#жизнь #областная власть #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (36) Обсудить на форуме
  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    7 часов назад

    Ого, отличный результат!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    Бред полный.Мы в долгах по самые уши и у нас самая маленькая средняя в стране.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    7 часов назад

    artur-cyrybko


    А мне кажется твой комент бред. К тому же не обоснованый гон

  • Баловник

    Баловник
    7 часов назад

    Потому что днище.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    7 часов назад

    Кукушка и Петух

    «Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!» —

    «А ты, Кукушечка, мой свет,

    Как тянешь плавно и протяжно:

    Во всем лесу у нас такой певицы нет!» —

    «Тебя, мой куманёк, век слушать я готова». —

    «А ты, красавица, божусь,

    Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь,

    Чтоб начала ты снова...

    Отколь такой берётся голосок?

    И чист, и нежен, и высок!..

    Да вы уж родом так: собою невелички,

    А песни — что твой соловей!» —

    «Спасибо, кум; зато, по совести моей,

    Поёшь ты лучше райской птички.

    На всех ссылаюсь в этом я».

    Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!

    Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, —

    Все ваша музыка плоха!..»

    За что же, не боясь греха,

    Кукушка хвалит Петуха?

    За то, что хвалит он Кукушку.

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    Приамурье продинамили?

  • Знаток28

    Знаток28
    6 часов назад

    Единственный вариант для Амурки, это инвестиции, динамика +

  • Степлер

    Степлер
    6 часов назад

    Что то всопомнилось

  • домовенок

    домовенок
    6 часов назад

    С каждым днем все "чудесатее и чудесатее"

  • Maikl

    Maikl
    6 часов назад

    Повторюсь опять, рейтинги пишут чиновники для таких же чиновников, реалии совсем печальны, по всем экономическим показателям мы в конце всей России..открытые источники, в России уже 26 месяцев подряд падают реальные доходы населения, соответственно и экономика падает, глубоко датационный регион.. полнейший популизм..

    Противно от всего этого...

  • икс7

    икс7
    6 часов назад

    Maikl

    Повторюсь опять, рейтинги пишут чиновники для таких же чиновников, реалии совсем печальны, по всем экономическим показателям мы в конце всей России..открытые источники, в России уже 26 месяцев подряд падают реальные доходы населения, соответственно и экономика падает, глубоко датационный регион.. полнейший популизм.. Противно от всего этого...



    реалии и как живут люди у нас в области никому в правительстве не интересны, главное это положительные рейтинги!

  • Мой Господин

    Мой Господин
    6 часов назад

    Степлер

    Что то всопомнилось



    О, и тут лгун Нэвэльный

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    ну строится ведь чето? значит типа динамика)

    вот и дают наверх показатели

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    1) 31 позиция. а какая была? 32? Да и фиг с ней, размер лужи практически не изменился.

    2) Кому вообще нужны эти рейтинги? Инвесторам? Они вообще на них внимания не обращают. Они нужны только статистам, которые за них нехилую зарплату получают.

    3) Повторяюсь... колбаса в магазине от этого рейтинга подешевеет?

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    Хмык

    1) 31 позиция. а какая была? 32? Да и фиг с ней, размер лужи практически не изменился.

    2) Кому вообще нужны эти рейтинги? Инвесторам? Они вообще на них внимания не обращают. Они нужны только статистам, которые за них нехилую зарплату получают.

    3) Повторяюсь... колбаса в магазине от этого рейтинга подешевеет?



    щас боты скажут:

    што ты все за колбасу!за колбасу Родину прадашь!

    геополитика! победа на внешней арене все боятся нас!

    колбаса не важна,молочка из пальмового масла,масло из пальмового масла,это не важно

  • архивная

    архивная
    6 часов назад

    Агентство «РИА Рейтинг» выпустило новый рейтинг регионов по благосостоянию российских семей по итогам 2016 года. По сравнению с 2015 годом семьи в Амурской области стали жить беднее, при этом в целом по России показатель благосостояния, наоборот, вырос.====Ну это всё неправда,правда то,что мы на 31 позиции,а если оглянуться вокруг себя,то можно увидеть всё своими глазами и без рейтинга оценить на каком мы месте.

  • не депутат

    не депутат
    6 часов назад

    Вы недалекие что ли? Это не финансовый рейтинг, при чем тут зарплаты, долги и прочее?

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    не депутат

    Вы недалекие что ли? Это не финансовый рейтинг, при чем тут зарплаты, долги и прочее?



    Ага. Мы не далекие. Мы к жизни приближенные. Во сколько обошлось составление этого рейтинга? Там ведь не маленькая толпа оглоедов кормилось. А какой от этого рейтинга выхлоп?



  • full

    full
    5 часов назад

    Хмык

    не депутат

    Вы недалекие что ли? Это не финансовый рейтинг, при чем тут зарплаты, долги и прочее?



    Ага. Мы не далекие. Мы к жизни приближенные. Во сколько обошлось составление этого рейтинга? Там ведь не маленькая толпа оглоедов кормилось. А какой от этого рейтинга выхлоп?



    Ну как же, сейчас инвесторы потянутся сюда. Это же прорыв!

  • домовенок

    домовенок
    5 часов назад

    Хмык

    не депутат

    Вы недалекие что ли? Это не финансовый рейтинг, при чем тут зарплаты, долги и прочее?



    Ага. Мы не далекие. Мы к жизни приближенные. Во сколько обошлось составление этого рейтинга? Там ведь не маленькая толпа оглоедов кормилось. А какой от этого рейтинга выхлоп?



    Ну, как какой.... показать населению, что оно стало жить лучше, веселее



    Не верь глазам своим, верь рейтингам и будет тебе "щастье"

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 часов назад

    Когда регион развивается, растет уровень жизни населения.Пока опускается.В очередной раз собралась куча дебилов потусить бестолково на бюджетные деньги.Эти форумы каждый год и каждый год нам втуливают, что растем. Ну да! Козлов еще себе земельных участков на продажу нахпает со своей бандой.

  • Парус

    Парус
    5 часов назад

    full

    Хмык

    не депутат

    Вы недалекие что ли? Это не финансовый рейтинг, при чем тут зарплаты, долги и прочее?



    Ага. Мы не далекие. Мы к жизни приближенные. Во сколько обошлось составление этого рейтинга? Там ведь не маленькая толпа оглоедов кормилось. А какой от этого рейтинга выхлоп?



    Ну как же, сейчас инвесторы потянутся сюда. Это же прорыв!



    Я вас умоляю)). Какие инвесторы? Что наши колхозники вообще делают на этом форуме?

    Какой иностранный инвестор сейчас " потянется" в Россию, а тем более в АО?

    Нормальному и умному инвесторы нужна стабильность. А когда " правила" постоянно меняются- кому это надо?

  • Димон89

    Димон89
    5 часов назад

    О да) Необоснованная чушь. Интересно, сколько за статьи такие платят, что ложь публикуют?)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Динамичное развитие нарисовано в динамичных отчётах. Вся динамика привязана к тому, что тут строит для своих нужд газовики и нефтянники. Все отчёты об эффективности забиты цифрами этих организаций, а они сюда пришли не в результате активной работы правительства, а в результате изменившейся конъюнктуры на международной арене. Рост налогов и для малого и среднего бизнеса, затормаживанеи строительства, снижение покупательской способности населения. КАКОЙ РОСТ? Где? Бумага всё стерпит.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    4 часа назад

    Не давно был на станции Воскресеновка. Ж.Д. выкупил какой то москвич, вокзал закрыли , здание разваливается, поезда идут в объезд. Люди кто имел деньги поехали работать на космодром Восточный, там их кинули , зарплату не платили , кто смог вернулся. Хлеб купить не на что , выживают на картошке. И там есть дети . Вот так растёт благосостояние амурчан.

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Труш, а что сделал ты, как депутат, для развития региона?

    Что сделал твой никчемный босс, который протирает штаны в Госдуме, для развития региона?

  • Blg-boy

    Blg-boy
    4 часа назад

    Едромодератор !! Чтоб ты сдох гнида !!!

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    4 часа назад

    и какой бОран это признал? и где эта динамика и развитие? очередная ложь козлопутинга?

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Сергей Сергеевич

    и какой бОран это признал? и где эта динамика и развитие? очередная ложь козлопутинга?



    БОран это видимо ты, раз не понимаешь что такое инвестиции. Все крупные предприятия которые к нам заходят, сиюминутно развиться и делать большие налоговые отчисления не могут

    Почитай азбуку для начала, аналитик

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    Знаток28

    Сергей Сергеевич

    и какой бОран это признал? и где эта динамика и развитие? очередная ложь козлопутинга?



    БОран это видимо ты, раз не понимаешь что такое инвестиции. Все крупные предприятия которые к нам заходят, сиюминутно развиться и делать большие налоговые отчисления не могут

    Почитай азбуку для начала, аналитик



    погоди..

    раз заходят предприятия,значит рабочие места появляются?

    от этого как бы и деньги у населения.

    не оттого что налогим какиетотам,дает предприятие,и оттуда мол добрый дядя раздает людям конфетки)

    есть денежная работа-есть потребление гражданами товаров-есть движение.

    нет работы-нет движения.

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Алекс К

    Знаток28

    Сергей Сергеевич

    и какой бОран это признал? и где эта динамика и развитие? очередная ложь козлопутинга?



    БОран это видимо ты, раз не понимаешь что такое инвестиции. Все крупные предприятия которые к нам заходят, сиюминутно развиться и делать большие налоговые отчисления не могут

    Почитай азбуку для начала, аналитик



    погоди..

    раз заходят предприятия,значит рабочие места появляются?

    от этого как бы и деньги у населения.

    не оттого что налогим какиетотам,дает предприятие,и оттуда мол добрый дядя раздает людям конфетки)

    есть денежная работа-есть потребление гражданами товаров-есть движение.

    нет работы-нет движения.



    Тебе конфетки не дали?

    Так на дядю не расчитывай

  • evgenii-456

    evgenii-456
    3 часа назад

    Если Амурская область "динамично развивается"-я боюсь себе представить, что в России происходит))).

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    Знаток28

    Алекс К

    Знаток28

    Сергей Сергеевич

    и какой бОран это признал? и где эта динамика и развитие? очередная ложь козлопутинга?



    БОран это видимо ты, раз не понимаешь что такое инвестиции. Все крупные предприятия которые к нам заходят, сиюминутно развиться и делать большие налоговые отчисления не могут

    Почитай азбуку для начала, аналитик



    погоди..

    раз заходят предприятия,значит рабочие места появляются?

    от этого как бы и деньги у населения.

    не оттого что налогим какиетотам,дает предприятие,и оттуда мол добрый дядя раздает людям конфетки)

    есть денежная работа-есть потребление гражданами товаров-есть движение.

    нет работы-нет движения.



    Тебе конфетки не дали?

    Так на дядю не расчитывай



    ты ответь,работа то от предприятий появилась,и где?

    дурака то не включай

  • Лингвист

    Лингвист
    2 часа назад

    ЗАЖИВЕМ!!!

  • full

    full
    1 час назад

    evgenii-456

    Если Амурская область "динамично развивается"-я боюсь себе представить, что в России происходит))).



    Дык рай , не иначе. Хоть у патриарха спроси.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Закусывать надо!..

    С какого перепития такие заявления?

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