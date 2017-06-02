Режиссёр Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии

Фото: РИА Новости

Всемирно известный сербский режиссёр, актёр и музыкант Эмир Кустурица попал ДТП. Авария произошла в пятницу, 2 июня, на дороге между Чачаком и Белградом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Srbija Danas.

62-летний режиссёр находился на пассажирском сидении автомобиля марки Mercedes. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

На место инцидента приехали медики. Они оказали пострадавшим первую помощь, после чего отправили их в одну из местных больниц. Более подробно о состоянии здоровья мужчин пока не сообщается.

Эмир Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля – за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд». Последняя его картина, «По млечному пути» с Моникой Беллуччи, вышла в начале этого года. Среди других известных работ режиссёра – «Время цыган», «Аризонская мечта», «Чёрная кошка, белый кот» и другие.

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Алексей Воскобойников