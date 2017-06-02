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2 июня 2017, 17:14 2

Благовещенским водителям напомнили, как правильно ездить через железнодорожные переезды

Благовещенским водителям напомнили, как правильно ездить через железнодорожные переезды

В преддверии Международного дня безопасности на железнодорожных переездах в Благовещенске провели профилактическое мероприятие. 2 июня сотрудники ГИБДД и железной дороги раздали специальные памятки автомобилистам. Акцию провели на Калининском переезде, всего в областном центре Приамурья 33 таких пересечения дорог.

Специалисты отмечают, что водители практически ежедневно забывают правила – пытаются проскочить на красный свет или перестраиваются перед переездом. За это им грозит штраф 1 000 рублей. В этом году сотрудники Госавтоинспекции задержали больше ста таких нарушителей.

«В прошлом году у нас было одно ДТП в поселке Моховая Падь, водитель проехал на красный сигнал семафора. В этом году таких происшествий не было. Было одно ДТП – водитель на Калининском переезде также проехал на красный сигнал семафора. Люди не пострадали», – рассказал старший государственный инспектор отделения дорожной инспекции Олег Копейкин.

В Благовещенске поезда, которые движутся вдоль улицы Чайковского могут разгоняться до 120 километров в час. В основном же составы движутся по городу со скоростью 20 километров в час. В некоторых случаях поезда долго стоят у переезда, но не выезжают на него, что может спровоцировать автомобилистов на движение, хотя и горит красный свет семафора.

«Сигнализация работает долго из-за того, что вблизи переезда происходит маневровая работа. Избежать выключения сигнализации в целях безопасности невозможно. Потому что при производстве маневровой работы есть вероятность, что подвижной состав, маневровый локомотив может выехать на переезд, поэтому приходится водителям терпеть и ждать», – сказал дорожный мастер линейного участка № 14 станции «Благовещенская» Александр Пугачев.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Viva

    Viva
    6 часов назад

    У нас полгорода круг не умеет проезжать- еще одна тема для листовок

  • IG

    IG
    6 часов назад

    ...или перестраиваются перед переездом... Если нанесена прерывистая линия, а на Калининском именно прерывистая, то перестроение разрешено.

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