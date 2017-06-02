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2 июня 2017, 16:59 0

NASA отправит зонд к Солнцу летом 2018 года

NASA отправит зонд к Солнцу летом 2018 года
Фото: podrobnosti.ua

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) занято разработкой автоматической станции, которую летом 2018 года отправят к Солнцу. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

В рамках «солнечной» миссии, получившей название Solar Probe Plus, планируется сбор информации об активности нашей звезды для более точного прогнозирования на ней вспышек и магнитных бурь.

Автоматическая станция названа в честь астрофизика Юджина Паркера — исследователя физики плазмы и создателя термина «солнечный ветер». Зонд приблизится на минимальное расстояние к Солнцу – около 6 миллионов километров. На таком расстоянии он должен выдерживать температуру 1 400 градусов по Цельсию, для чего специалисты NASA разработали теплозащитный экран толщиной 11,5 сантиметра.

Исторический полёт Parker Solar Probe должен начаться 31 июля 2018 года. На орбиту миссию выведет ракета-носитель Delta IV Heavy. Аппарат предстоит провести в космическом пространстве семь лет.

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#космос #наука

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