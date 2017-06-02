Больше 2 600 амурских выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике

Фото: m.spb.kp.ru

В пятницу, 2 июня, амурские выпускники сдавали ЕГЭ по профильной математике. Свои знания в этой дисциплине показали 2 626 одиннадцатиклассников, что на 203 человека меньше, чем ожидалось. Двое не смогли явиться на экзамен из-за болезни, остальные сообщили, что результатов экзамена по математике базового уровня им будет достаточно для поступления в вузы и ссузы.

Для организации экзаменов в Амурской области было задействовано 55 пунктов проведения. Новые технологии – печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование экзаменационных работ сразу после окончания экзамена – использовались в 40 пунктах.

Все аудитории оборудованы средствами видеонаблюдения, во всех велась трансляция, в 192 из них – в режиме онлайн, это 88 % от общего числа. За порядком в пунктах следили 100 членов государственной экзаменационной комиссии, 139 общественных наблюдателей.

При входе в пункт проведения экзамена участники и организаторы ЕГЭ прошли проверку переносными металлодетекторами. Во время экзамена работали представители органов здравоохранения и общественной безопасности.

Экзамен длился 3 часа 55 минут. Участникам разрешалось использовать линейку, которая была выдана в пункте проведения экзамена.

В целом ЕГЭ по профильной математике прошел в штатном режиме: технических сбоев не выявлено, со стороны школьников попыток воспользоваться запрещенными методами также зарегистрировано не было.

Результаты экзамена станут известны не позднее 16 июня. Апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются до 20 июня в региональном центре обработки информации по адресу: город Благовещенск, улица Октябрьская, 155, сообщает областное министерство образования.

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Екатерина PL