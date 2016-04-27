Объекты Восточного будут пытаться достроить к декабрю, чтобы запустить ракеты

Фото: spacegid.com

На космодроме Восточный продолжается строительство объектов первой очереди. Специалисты расставили приоритеты, какие из них нужно возвести как можно быстрее, чтобы запуск ракет, запланированный на декабрь 2017 года, прошел в штатном режиме. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор ЦЭНКИ Рано Джураева.

«Первая очередь космодрома состоит из 19 объектов. 11 объектов строил "Дальспецстрой", 8 объектов продолжает строить "Спецстройтехнология". К сожалению, по многим объектам идет просрочка, поэтому госкорпорация "Роскосмос" приняла решение достраивать прежде всего три основных объекта: стартовый комплекс, технический комплекс и водозаборные сооружения. Именно по этим направлениям было решено расторгнуть договоры с "Дальспецстроем" и передать их ЦЭНКИ, так как мы лучше всех знаем, что там нужно достроить, чтобы штатно запускать ракеты. Сейчас мы выстроили графики и приоритеты по достройке этих трех объектов с точки зрения подготовки к двум пускам ракет "Союз" с Восточного в декабре этого года», – сказала Рано Джураева.

Как сообщало Амур.инфо, первый запуск ракеты в истории космодрома Восточный должен был состояться 27 апреля 2016 года. Однако автоматика дала сбой за 1,5 минуты до старта. Пуск перенесли на 28 апреля, и в этот день он прошел успешно.

Второй и третий старты с Восточного должны состояться в декабре 2017 года: две ракеты типа «Союз» выведут на земную орбиту космические аппараты.

«В целом сдать объект в эксплуатацию (объекты первой очереди на космодроме – Прим. ред. ИА "Амур.инфо"), наверное, удастся только в 2018 году. Но что касается нашей части контракта, мы закончим до конца года, до пусков. По крайней мере, наши графики нацелены именно на такой результат», – отметила Рано Джураева.

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Александр Авдеев