Объекты Восточного будут пытаться достроить к декабрю, чтобы запустить ракеты
На космодроме Восточный продолжается строительство объектов первой очереди. Специалисты расставили приоритеты, какие из них нужно возвести как можно быстрее, чтобы запуск ракет, запланированный на декабрь 2017 года, прошел в штатном режиме. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор ЦЭНКИ Рано Джураева.
«Первая очередь космодрома состоит из 19 объектов. 11 объектов строил "Дальспецстрой", 8 объектов продолжает строить "Спецстройтехнология". К сожалению, по многим объектам идет просрочка, поэтому госкорпорация "Роскосмос" приняла решение достраивать прежде всего три основных объекта: стартовый комплекс, технический комплекс и водозаборные сооружения. Именно по этим направлениям было решено расторгнуть договоры с "Дальспецстроем" и передать их ЦЭНКИ, так как мы лучше всех знаем, что там нужно достроить, чтобы штатно запускать ракеты. Сейчас мы выстроили графики и приоритеты по достройке этих трех объектов с точки зрения подготовки к двум пускам ракет "Союз" с Восточного в декабре этого года», – сказала Рано Джураева.
Как сообщало Амур.инфо, первый запуск ракеты в истории космодрома Восточный должен был состояться 27 апреля 2016 года. Однако автоматика дала сбой за 1,5 минуты до старта. Пуск перенесли на 28 апреля, и в этот день он прошел успешно.
Второй и третий старты с Восточного должны состояться в декабре 2017 года: две ракеты типа «Союз» выведут на земную орбиту космические аппараты.
«В целом сдать объект в эксплуатацию (объекты первой очереди на космодроме – Прим. ред. ИА "Амур.инфо"), наверное, удастся только в 2018 году. Но что касается нашей части контракта, мы закончим до конца года, до пусков. По крайней мере, наши графики нацелены именно на такой результат», – отметила Рано Джураева.
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