Приставы забрали автомобиль у благовещенского неплательщика

В первый день лета судебные приставы Благовещенска провели операцию по выявлению злостных неплательщиков на территории одного из торговых центров города. У одного из должников изъяли автомобиль.

1июня судебные приставы Благовещенска вместе с представителями Дальневосточной генерирующей компании провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильный розыск». На стоянке торгового центра в течение двух часов было проверено 68 автомобилей и выявлено 23 должника, долг которых варьировался от 500 рублей до 350 тысяч рублей. Среди них обнаружили троих нарушителей платежной дисциплины, не оплачивавших вовремя жилищно-коммунальные услуги, в том числе предоставленную тепловую энергию.

У двух должников подвергли аресту автомобили, один – с изъятием. Владелец автомобиля Toyota Raum, эвакуированного с автостоянки, задолжал более 350 тысяч рублей. Гражданин в течение длительного времени не платил налоги, не рассчитывался с Пенсионным фондом, задолжал некоторую сумму физлицу, а также имеет непогашенный долг за жилищно-коммунальные услуги. Требования судебного пристава-исполнителя благовещенец проигнорировал. Отказался он общаться и во время совершения исполнительных действий. Переговоры с приставом вела его девушка.

Второй арестованный транспорт оставили на ответственное хранение должнику. Мужчина приехал из Белогорска, об исполнительном производстве, по которому он должен кредитной организации 220 тысяч рублей, узнал недавно. Ему вручили требование о явке к судебному приставу-исполнителю, а в качестве обеспечительной меры наложили арест на его имущество.

У граждан есть еще время для погашения задолженности, в противном случае они могут лишиться своих автомобилей, так как их передадут на оценку и дальнейшую реализацию, сообщает пресс-служба амурского управления судебных приставов.

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Анастасия Болотина