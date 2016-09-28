«Амурская осень–2017»: беседы с артистами, бесплатные билеты на фильмы и конкурс зарубежных картин

Амурским журналистам рассказали о предстоящей «Амурской осени». Она пройдет с 16 по 24 сентября. В этом году фестивалю кино и театра исполняется 15 лет. В честь юбилея организаторы подготовили много сюрпризов – каких именно, рассказал на пресс-конференции президент «Амурской осени» Сергей Новожилов.

Юбилейный фестиваль посвящен Году экологии в России и 220-летию Святителя Иннокентия (Вениаминова). В связи с этим предполагается панорама фильмов духовной тематики.

В программу фестиваля включены 11 конкурсных антрепризных спектаклей, кинофильмы, выставки и творческие встречи, внеконкурсные показы. Они пройдут на шести городских площадках – это Общественно-культурный центр, Амурская филармония, ТРЦ «Острова», АОДНТ, театр драмы и центр эстетического воспитания детей. Билеты на спектакли «Амурской осени» поступят в продажу в июле.

Кроме конкурса антреприз, полнометражных картин и короткого метра, в фестивальной программе появится конкурс зарубежных картин. Благовещенцы увидят фильмы из Бразилии, Польши, Германии, Австралии и других стран. В России их еще не показывали.

«Очень много желающих участвовать в конкурсе короткого фильма. В принципе, мы почти сформировали уже зарубежную конкурсную программу. Но, как всегда, с полным метром программа будет сформирована уже ближе к августу, потому что идут основные форумы. Сейчас "Кинотавр" начнется, потом Московский фестиваль, поэтому мы об этом объявляем всегда чуть позже», – сказал президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Ярким событием фестиваля станет юбилейный вечер «Амурской осени», который пройдет в «Островах», там же состоится вторая звездная дорожка. Жить артисты будут в гостиницах «Глория» и «Юбилейная». На площади Ленина установят шатер, в котором каждый вечер в 22:00 можно будет пообщаться с одним из гостей фестиваля.

В этом году в Приамурье приедут Ольга Прокофьева, Валерий Николаев, Борис Клюев, Алексей Чадов, Иван Стебунов, Лия Ахеджакова и множество других известных актеров. В числе членов жюри Иосиф Райхельгауз, Александра Яковлева, Ольга Будина, Виктор Ерофеев и другие. Будет и зрительское жюри.

По сложившейся традиции, за неделю до начала состоится пролог фестиваля: артисты проедут с концертами в отдаленные районы Амурской области. Всего планируется 28 творческих встреч. В программе фестиваля еще одно уникальное событие: хоккейный товарищеский матч между актерами – в основном из сериала «Молодежка» – и командой правительства Амурской области во главе с губернатором.

Состоятся мастер-классы не только для кинолюбителей, но и для любительских театров. Предполагается выступление на фестивале благовещенского театра «Крылья», где выступают актеры с ограниченными физическими возможностями.

В честь юбилея фестиваля самым главным подарком для зрителей станет возможность бесплатно посетить все конкурсные полнометражные фильмы.

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#Амурская осень

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Екатерина PL