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сегодня, 15:55 1

ФСБ задержала боевиков ИГ, готовивших теракт в московском метро

ФСБ задержала боевиков ИГ, готовивших теракт в московском метро
Фото: РЕН ТВ

Сотрудники ФСБ, задержали в Москве четверых членов международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которые готовили целую серию терактов в столице. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, первую атаку злоумышленники планировали совершить на ресторан, в котором «едят свинину кафиры», а вторую – на станцию метро «Тёплый Стан». После взрыва террористы собирались использовать против пассажиров гранаты и автоматы. Таким образом боевики намеревались сорвать проведение в Москве Кубка конфедерации по футболу.

По данным следствия, теракт было решено устроить вечером в одну из пятниц, когда на станции будет особенно многолюдно.

Один из задержанных террористов – гражданин Узбекистана Мухаммадюсуф Ашуров – должен был снять атаку и её последствия на камеру телефона и выложить в Сеть.

Организатор теракта сразу после акции обещал передать исполнителям через посредников новые документы, деньги и билеты для вылета в Турцию.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Буцефал

    Буцефал
    4 минуты назад

    Безмозглые ишаки. Убивать таких на месте.

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