Благовещенская фирма поставляла в биробиджанский дом ребенка опасную крупу

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В Биробиджане Еврейской автономной области в доме ребенка кормили детей кашей, сваренной из крупы с металломагнитной примесью. Об этом стало известно после плановой проверки учреждения управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО. Опасную крупу поставляла благовещенская фирма, пишет ИА ЕАОMedia.

В государственном казенном учреждении здравоохранения «Дом ребенка специализированный» находятся дети в возрасте до 4 лет, оставшиеся без попечения родителей. Кашу из некачественной крупы для малышей варили в течение полугода – шесть месяцев назад и был заключен договор с поставщиком из Благовещенска ООО «Жемчужина».

Биробиджанский дом ребенка закупил и использовал для употребления в пищу детям четыре партии крупы, не соответствующие требованиям нормативных документов. Это хлопья овсяные «Геркулес» в количестве 3,76 килограмма и крупа рисовая в количестве 6,68 килограмма. Эти два вида крупы оказались неизвестного происхождения, то есть без маркировки. Помимо этого, поставлялось пшено шлифованное высшего сорта в количестве 4,9 килограмма, не соответствующее требованиям ГОСТ 572-60 по двум показателям: поврежденные ядра и испорченные ядра; а также крупа ячменная ячневая в количестве 1,26 килограмма, не соответствующая требованиям ГОСТ 5784-60 по следующим показателям: мучка, металломагнитная примесь.

Металломагнитная примесь выявлена в количестве 3,3 миллиграмма на килограмм с размерами частиц 1,7 миллиметра. Исследования крупы были проведены испытательной лабораторией хабаровского референтного центра Россельхознадзора, дано экспертное заключение о невозможности использования крупы для пищевых целей. Выдано предписание о запрете использования этих партий крупы, крупы неизвестного происхождения уничтожены. Были возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностного лица, вынесены постановления о наказании в виде штрафов.

Как отмечают эксперты, наличие металломагнитной примеси в продукте очень опасно. При употреблении в пищу такой крупы у человека может возникнуть ряд тяжелых заболеваний – от развития атрофии и воспаления слизистой оболочки и других слоев стенки желудка до повреждения жизненно важных органов. Особенно опасны частицы с острыми режущими кромками. В крупу основной объем магнитных примесей может попадать в процессе производства.

Тем временем главный врач биробиджанского дома ребенка Виктория Якшина сообщила, что о наличии каких-либо примесей в крупе руководство и сотрудники «не знали и знать не могли». По ее словам, дом малютки стал заложником ситуации, поскольку выбирать поставщика продукции не пришлось. Договор, как того требует федеральный закон о закупках, заключили в рамках проведенного аукциона. На данный момент контракт с поставщиком в срочном порядке расторгли. Сотрудничали с ним около полугода. По данным главврача, никто из детей из-за «железной каши» не пострадал.

«За 10 лет подобное у нас произошло впервые. Мы сами очень расстроены. Но дело в том, что мы оказались заложниками ситуации. Закупку, как и полагается по закону, мы производили согласно контракту, заключенному в рамках ФЗ № 44. В конце прошлого года был проведен аукцион, по результатом которого с поставщиком был подписан договор на первое полугодие 2017 года. Поставщиком в соответствии с декларацией были поставлены все указанные наименования продуктов. Все сертификаты на них, вся документация у нас имеется. И о том, что в этих продуктах находились какие-то примеси, мы не знали и знать не могли. Когда мы получили акты от Россельхознадзора, они сразу нам сказали, что нашей вины в этом нет и выставлять все претензии они будут именно на поставщика. Продукцию мы получали от поставщика небольшими партиями раз в неделю. Никто из детей, к счастью, не пострадал», – рассказала Виктория Якшина.

Также главврач дома ребенка добавила, что разглядеть какие-либо примеси в крупе невооруженным глазом не представлялось возможным. По ее словам, в акте, полученном от проверяющих, указаны иные размеры частиц металломагнитной примеси, нежели в информации пресс-службы Россельхознадзора.

«Вот что написано в акте, который нам прислал Россельхознадзор. "Крупа ячменная ячневая, не соответствующая требованиям ГОСТа по показателям: металломагнитная примесь с размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении не более 0,3 миллиметра массой не более 0,4 миллиграмма"», – пояснила главврач.

Также Якшина отметила, что сегодня крайне сложно раз и навсегда зачислить поставщика в реестр недобросовестных. Такие компании знают лазейки и легко выкручиваются из ситуации. Сменив название, они вновь выходят на те же аукционы, предлагают «бросовые» цены, за счет чего нередко побеждают. А бюджетные учреждения, такие, как дом ребенка, просто вынуждены с ними сотрудничать. В противном случае они нарушат федеральное законодательство и опять же попадут в поле зрения надзорных органов.

Связаться с ООО «Жемчужина» у биробиджанских журналистов не получилось. Взять комментарий у поставщика не смогла и редакция Амур.ифно. По указанным в Интернете телефонным номерам никто не отвечал.

Тем временем следственные органы ЕАО начали проверку по сообщению СМИ о некачественной крупе.

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#дети #закон #здоровье #производство

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Екатерина PL