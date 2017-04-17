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Сериал «Пороги» показывает телезрителям очень странный Благовещенск

Сериал «Пороги» показывает телезрителям очень странный Благовещенск
Фото: youtube.com

На телеканале «Россия 1» идет сериал «Пороги» о жизни пограничников в 80-е годы XX века. У амурчан этот фильм вызывает особый интерес, так как выдуманный пограничный городок Сосны, где происходит основное действие, находится рядом с большим и вполне реальным городом – Благовещенском. Амурские телезрители отмечают, что сериальный Благовещенск мало похож на реальный.

Режиссер и сценарист 16-серийного фильма «Пороги» – Юсуп Разыков, за плечами которого немало снятых сериалов. Конечно, на Дальний Восток съемочная группа не ездила. И погранзаставу, и дальневосточную тайгу, и Благовещенск снимали в Твери, Торжке и их окрестностях.

В Интернете, обсуждая сериал «Пороги», многие отмечают интересный сюжет и хорошую игру актеров, но при этом находят очень много ляпов. Это касается, в частности, пограничной формы: ношение пилоток, тельняшек и даже погонов иных родов войск. Не наблюдается соответствия с эпохой: одежда, прически героев мало ассоциируются с 80-ми.

А благовещенцы отмечают свои несоответствия. В сериальном Благовещенске можно увидеть основательный каменный мост, который перекинут то ли через Амур, то ли через Зею. И по этому мосту ездят трамваи, которых в реальном Благовещенске не было никогда.

В город, который в советское время был закрытым, через «речной вокзал» свободно приезжают китайцы. Более того, в сериальном Благовещенске 80-х уже имеются тематические китайские кафе, в которых работают жители Поднебесной.

Выдуманный город Сосны находится недалеко от Благовещенска, поскольку за пару часов на машине из него можно добраться до областного центра. А раз город этот тоже пограничный, то он должен быть неподалеку от Амура. Но при этом вокруг него тайга (такая, какой ее видят создатели фильма), и здесь находят золотые самородки.

А еще в этой киношной тайге, что якобы неподалеку от Благовещенска, обитают буряты. Это старик Ваньчик, его внучка. Шаманка Удоган – тоже бурятка. При том, что среди бурятов распространен буддизм, а не шаманизм.

Более мелкие отличия сериального Благовещенска от реального, в частности, в том, что одна из главных героинь учится в местном вузе на геолога. Перед этим вузом стоит памятник Ленину, которого нет ни перед одним высшим учебным заведением столицы Приамурья.

Просмотров всего: 1024

#кино #ТВ

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    41 минута назад

    Да и пограничники никогда такую форму не носили вообще фильм полный отстой

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    25 минут назад

    В России как минимум два Благовещенска, второй в Республике Башкортостан.

  • heoru

    heoru
    25 минут назад

    Согласен

  • Shift

    Shift
    24 минуты назад

    heoru

    Согласен



    там тоже китайцы и буряты кругом..

  • •••pajzii

    •••pajzii
    13 минут назад

    Антон Макаров

    В России как минимум два Благовещенска, второй в Республике Башкортостан.



    А какие там пограничники?

  • Терапевт

    Терапевт
    12 минут назад

    Shift

    heoru

    Согласен



    там тоже китайцы и буряты кругом..



    А башкиры где?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    12 минут назад

    Антон Макаров

    В России как минимум два Благовещенска, второй в Республике Башкортостан.



    Ну да, оттедова до китайской границы рукой подать.

  • человек

    человек
    8 минут назад

    Терапевт

    Shift

    heoru

    Согласен



    там тоже китайцы и буряты кругом..



    А башкиры где?



    Как их различить, китайца от бурята, бурята от башкира ?

  • Shift

    Shift
    7 минут назад

    человек

    Терапевт

    Shift

    heoru

    Согласен



    там тоже китайцы и буряты кругом..



    А башкиры где?



    Как их различить, китайца от бурята, бурята от башкира ?



    если увидишь всех троих сразу, то различишь

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 минуты назад

    Какой бюджет фильма такой собственно и фильм, зато сигареты и водка тех годов, консультанты в теме, а то что пограничники в общевойсковом хб (афганка) и китайские шпионы на каждом шагу в Благовещенске это в 80х то, так себе.

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    2 минуты назад

    минут пятнадцать посмотрела. редкостная бредятина

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