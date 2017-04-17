Сериал «Пороги» показывает телезрителям очень странный Благовещенск

Фото: youtube.com

На телеканале «Россия 1» идет сериал «Пороги» о жизни пограничников в 80-е годы XX века. У амурчан этот фильм вызывает особый интерес, так как выдуманный пограничный городок Сосны, где происходит основное действие, находится рядом с большим и вполне реальным городом – Благовещенском. Амурские телезрители отмечают, что сериальный Благовещенск мало похож на реальный.

Режиссер и сценарист 16-серийного фильма «Пороги» – Юсуп Разыков, за плечами которого немало снятых сериалов. Конечно, на Дальний Восток съемочная группа не ездила. И погранзаставу, и дальневосточную тайгу, и Благовещенск снимали в Твери, Торжке и их окрестностях.

В Интернете, обсуждая сериал «Пороги», многие отмечают интересный сюжет и хорошую игру актеров, но при этом находят очень много ляпов. Это касается, в частности, пограничной формы: ношение пилоток, тельняшек и даже погонов иных родов войск. Не наблюдается соответствия с эпохой: одежда, прически героев мало ассоциируются с 80-ми.

А благовещенцы отмечают свои несоответствия. В сериальном Благовещенске можно увидеть основательный каменный мост, который перекинут то ли через Амур, то ли через Зею. И по этому мосту ездят трамваи, которых в реальном Благовещенске не было никогда.

В город, который в советское время был закрытым, через «речной вокзал» свободно приезжают китайцы. Более того, в сериальном Благовещенске 80-х уже имеются тематические китайские кафе, в которых работают жители Поднебесной.

Выдуманный город Сосны находится недалеко от Благовещенска, поскольку за пару часов на машине из него можно добраться до областного центра. А раз город этот тоже пограничный, то он должен быть неподалеку от Амура. Но при этом вокруг него тайга (такая, какой ее видят создатели фильма), и здесь находят золотые самородки.

А еще в этой киношной тайге, что якобы неподалеку от Благовещенска, обитают буряты. Это старик Ваньчик, его внучка. Шаманка Удоган – тоже бурятка. При том, что среди бурятов распространен буддизм, а не шаманизм.

Более мелкие отличия сериального Благовещенска от реального, в частности, в том, что одна из главных героинь учится в местном вузе на геолога. Перед этим вузом стоит памятник Ленину, которого нет ни перед одним высшим учебным заведением столицы Приамурья.

Просмотров всего: 1024

#кино #ТВ

распечатать

Василий Кленин