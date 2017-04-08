Благовещенцы пожаловались на столпотворение в городском бассейне

В пятницу, 2 июня, в бассейне «Надежда» Благовещенска проходили экзамены для юных пловцов. Один из горожан обратил внимание на то, что возле чаши бассейна собралось слишком много народу.

Как рассказал мужчина ИА «Амур.инфо», на месте находилось ориентировочно несколько сотен детей. Вместе соединили две или три группы.

«Думаю, что, когда на одном квадратном метре четыре человека стоит, это какое-то нарушение», – считает очевидец.

Директор бассейна «Надежда» Виктор Левицкий рассказал, что по факту число детей, находившихся возле чаши бассейна, не было большим. Эффект скученности возник из-за волнения пловцов. «Все прошло успешно, без происшествий, дети хорошо выступили», – отметил он.

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Александр Авдеев