Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 0

30-серийное продолжение мультфильма «Трое из Простоквашино» снимут в 2018-2020 годы

30-серийное продолжение мультфильма «Трое из Простоквашино» снимут в 2018-2020 годы
Фото: moskva.glavny.tv

Студия «Союзмультфильм» снимет продолжение знаменитой мультипликационной трилогии о деревне Простоквашино. 30 новых серий выйдут в период с 2018 по 2020 годы и будут сняты в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D изображения, сообщает «Интерфакс».

«С 2018 по 2020 год в свет выйдет 30 серий мультфильма о деревне Простоквашино и её героях. Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать “Союзмультфильму”. Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии – 6,5 минут», – рассказали в четверг в пресс-службе студии.

По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащёвой, задача нового проекта – «показать, как изменилось Простоквашино вместе со страной, всё-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей, которые говорят о вечных ценностях – таких как семья, дом, забота о близких».

Серия мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» создана по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Первый мультфильм снят в 1978 году.

Просмотров всего: 37

#кино

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 11

Сериал «Пороги» показывает телезрителям очень странный Благовещенск
В России и мире

Минздрав предлагает лишить господдержки фильмы со сценами курения
Общество 1

2 июня: День отказа от еды и юбилей Киркорова-отца
Общество

1 июня: День защиты детей, праздник молока и 80-летие Моргана Фримена