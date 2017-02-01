30-серийное продолжение мультфильма «Трое из Простоквашино» снимут в 2018-2020 годы

Фото: moskva.glavny.tv

Студия «Союзмультфильм» снимет продолжение знаменитой мультипликационной трилогии о деревне Простоквашино. 30 новых серий выйдут в период с 2018 по 2020 годы и будут сняты в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D изображения, сообщает «Интерфакс».

«С 2018 по 2020 год в свет выйдет 30 серий мультфильма о деревне Простоквашино и её героях. Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать “Союзмультфильму”. Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии – 6,5 минут», – рассказали в четверг в пресс-службе студии.

По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащёвой, задача нового проекта – «показать, как изменилось Простоквашино вместе со страной, всё-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей, которые говорят о вечных ценностях – таких как семья, дом, забота о близких».

Серия мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» создана по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Первый мультфильм снят в 1978 году.

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Алексей Воскобойников