В Киеве ранен Адам Осмаев, подозревавшийся в покушении на Путина

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В Киеве ранен уроженец Чечни Адам Осмаев, которого обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД Украины Артёма Шевченко. По его словам, в Осмаева и его супругу Амину Акуеву стреляли из пистолета.

«По данным врачей, их жизни ничего не угрожает. Целью стрелка был Адам Осмаев, именно по нему открыл огонь мужчина, представившийся журналистом. У него был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение 2016 года. Стрельба произошла из автомобиля», – рассказал Шевченко.

На месте стрельбы были найдены три пистолета: два «Макарова» и австрийский «Глок». Возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка “Киев” Амину Акуеву и её мужа, бывшего руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева… Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов», – добавили в пресс-службе полиции.

Экстремистскую группу, состоявшую из выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина, нашли и обезвредили в январе – феврале 2012 года после того, как в их конспиративной квартире в Одессе случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный Пьянзин рассказал украинским силовикам, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра России) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Против Осмаева возбудили несколько дел, однако позднее прокуратура Украины исключила из дела Осмаева две статьи, связанные с его участием в террористической организации и в подготовке к покушению, оставив лишь три обвинения: в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности.

В ноябре 2015 года украинский суд признал Осмаева виновным и освободил, посчитав, что тот на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание.

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Алексей Воскобойников