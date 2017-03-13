За попытку вывезти юани из Благовещенска жителя Китая наказали рублем

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Житель Китая, который попытался вывезти из Благовещенска в Хэйхэ 220 тысяч юаней, примотав их к пояснице, был оштрафован за это на 73 220 рублей. Благовещенский городской суд рассмотрел дело о незаконном вывозе денег, назначил нарушителю штраф и постановил вернуть конфискованные деньги законному владельцу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в феврале 2017 года на пункте таможенного пропуска Благовещенск – Хэйхэ было задержан житель Китая. Мужчина, выезжая из России, спрятал на теле под верхней одеждой крупную сумму. 220 тысяч юаней он примотал скотчем к пояснице, а 15 700 юаней положил в кошелек, который поместил в сумку. В зале выезда таможенники обнаружили у него все 235 700 юаней.

Выявленная валюта более чем в два раза превышает размер суммы наличных денежных средств, разрешенных законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования.

Подсудимый пояснил, что сущность обвинения ему понятна, с предъявленным обвинением он согласен в полном объеме. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы за шесть месяцев – 73 220 рублей.

Изъятые вещественные доказательства – 235 700 юаней – находятся в камере хранения Благовещенской таможни. После вступления приговора в законную силу 5 700 юаней вернут осужденному, а 230 тысяч – законному владельцу – еще одному гражданину КНР, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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Василий Кленин