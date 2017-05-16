В Свободном вандалы осквернили памятник красногвардейцам

Фото: vk.com/svbnews; gzt-sv.ru

В городе Свободном вандалы изуродовали памятник красногвардейцам и красным партизанам, исписав его оскорбительными надписями. Когда произошел акт вандализма, неизвестно. Фото памятника разместили в социальных сетях.

Памятник красногвардейцам и красным партизанам, павшим за власть Советов в годы интервенции и Гражданской войны 1918-1922 годов, находится в Свободном на площади имени Сергея Лазо. Его установили в 1937 году, автор – архитектор управления Байкало-Амурского исправительно-трудового лагеря НКВД Леонид Стукачев. Фигуры красных партизан установили позже, в 1938 году. Прототипами для них стали двое местных жителей.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение от граждан по данному факту пока не поступало.

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#происшествия #Свободный

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Александр Авдеев