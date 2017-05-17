Минздрав предлагает лишить господдержки фильмы со сценами курения

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Министерство здравоохранения России предлагает ввести запрет на государственную бюджетную поддержку фильмов, в которых действующие лица курят либо демонстрируются табачные изделия. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства.

По данным издания, Минздрав также предлагает ограничивать показ в аудиовизуальных материалах брендов сигарет. Соответствующий документ был разослан в федеральные органы исполнительной власти в прошлую пятницу, 26 мая.

«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдёт. Сигареты – это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий», – подчеркнул член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов. Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети, будут копировать его действия, пояснил представитель ведомства.

В новой версии концепции также предлагается стандартизировать сигаретные пачки: установить единые требования к длине, высоте, ширине и цвету упаковки. По словам гендиректора компании «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Сергея Слипченко, ​​унифицированная пачка «признана экспертами необходимой и успешно практикуемой другими странами». Также Минздрав в новой редакции предложил отказаться от инициативы увеличить рабочий день для курильщиков.​

Ранее из концепции исключили инициативу ввести запрет на продажу табачных изделий лицам, родившимся после 2015 года. В документе также больше не фигурируют конкретные ставки акцизных сборов на ближайшие годы.

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Алексей Воскобойников