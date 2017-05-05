В Амурском театре драмы поставили китайскую сказку

В Амурском театре драмы начался сезон восточных спектаклей. 27 и 28 июня на подмостки выйдет японский театр «Коноситаями» из города Киото, а 1 июня в драмтеатре дали премьеру китайской сказки «Бамбуковый остров». Тех, кто не успел ее посмотреть, театр ждет 8, 13 и 19 июня в 11:00.

Автор восточной сказки – не китаянка, а московский драматург Анна Богачёва. Более того, в постановке Амурского театра драмы нет ни единого китайского слова. Сами актёры называют эту сказку одной из самых удивительных постановок за последние годы.

«Она не в чистом виде китайская. Во всех сказках добро побеждает зло. Давайте дружить, а не воевать. И тогда хорошо будет и людям, и зверушкам. Вот об этом все», – поделилась заслуженная артистка Амурской области Наталья Петрова.

Китайский колорит в спектакле передаётся яркими восточными декорациями, национальной музыкой и танцами. Сценические бои помогла поставить амурская федерация ушу, а пластику с восточным колоритом – хореограф Ольга Черевко.

«Она специально смотрела китайские карнавалы, элементы китайского танца, а оттуда я уже брала свои сцены», – рассказала артистка Амурского драматического театра Ольга Зорина.

Герои сюжета – старенькая матушка и два ее сына – Кунь Линь и Джан Линь. Кунь – храбрец, он привык решать всё силой. А Джан – миролюбивый философ. Также на сцене во время спектакля появится настоящий китайский дракон – его на время театру одолжил Институт Конфуция при Благовещенском педуниверситете. Дракон – страшный персонаж, но к финалу все закончится хорошо, ведь дружба творит чудеса – такова мораль этой сказки. Помимо этого, зрители увидят настоящие фокусы.

В будущем театр хотел бы участвовать с «Бамбуковым островом» в российско-китайских детских праздниках, а также в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.

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Екатерина PL