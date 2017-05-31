До 26 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 3-4 июня

Фото: oboi-dlja-stola.ru

В Амурской области 3 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый дождь, возможна гроза. Северо-западный ветер, переходящий днем на северо-восточный, разгонится до 5 метров в секунду, местами его порывы достигнут 11 метров в секунду. Температура воздуха составит 21…26 градусов тепла, местами – плюс 11…16.

В Благовещенске 3 июня установится переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 21…23 градуса выше нуля.

В воскресенье, 4 июня, в областном центре Приамурья будет малооблачно, без осадков. Ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 3-8 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 24…26 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL