После праздничного фейерверка благовещенцы смогут уехать с площади на автобусах

В субботу, 3 июня на главной площади Благовещенска вечером пройдет праздничный концерт, посвященный Дню города. Праздник завершится фейерверком. После этого горожан развезет общественный транспорт. Он будет стоять недалеко площади.

К 21:30 автобусы городских и пригородных маршрутов будут поданы к площади Ленина. По нечетной стороне улицы 50-летия Октября на участке от улицы Ленина до улицы Зейской будут стоять автобусы № 1, 5, 7, 9, 12, 15 (20), 19, 30. По четной стороне – автобусы № 8, 13, 22, 26, 101 (5), 106.

Автобус № 8 будет ждать пассажиров на остановке «Универмаг» по четной стороне улицы 50-летия Октября. По нечетной стороне улицы Ленина на участке от Пионерской до Шевченко будут стоять автобусы № К, 2, 11, 12. А по четной стороне улицы Ленина в районе пересечения с Шимановского – автобусы № К.

По нечетной стороне улицы 50-летия Октября на остановке «Амурская» можно будет сесть в автобусы № К 25, 44. По четной стороне улицы Амурской на остановке (в районе пересечения с 50-летия Октября) – в автобусы № 2, 24, сообщает мэрия.

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#праздники #транспорт

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Екатерина PL