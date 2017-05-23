В Белогорске на электроопоре найден обгоревший труп

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

Обновлено: 14:35



В Белогорске в районе переулка Энергетиков был обнаружен обгоревший труп мужчины. Тело висело на электроопоре, сообщают очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

В ЕДДС Белогорска информацию подтвердили. Там уточнили, что тело нашли рано утром 2 июня. В пресс-службе УМВД России по Амурской области рассказали, что по факту происшествия в полицию поступило сообщение, сейчас проводится доследственная проверка.

Позже пресс-секретарь «Амурских электрических сетей» Инга Шилова рассказала ИА «Амур.инфо» подробности случившегося. 2 июня в 02:45 аварийно отключился фидер напряжением 10 тысяч вольт от подстанции 220/110/35/10 «Белогорская». На место отправилась оперативно-выездная бригада Белогорского РЭС, чтобы осмотреть линию и найти повреждение. В верхней части опоры № 1 и был обнаружен человек без признаков жизни. Рядом лежала ножовка по металлу.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения поднялся на опору и погиб от приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением 10 тысяч вольт.

На место были вызваны правоохранительные органы и скорая помощь. «Амурские электрические сети» проводят собственное расследование.

«Такие случаи в последние годы фиксируют крайне редко. Попытки хищения энергооборудования чаще всего заканчиваются смертельным исходом. Обращаем внимание жителей на недопустимость приближения к энергообъектам. Это смертельно опасно», – отметила Инга Шилова.

Просмотров всего: 3235

#Белогорск #происшествия

распечатать

Александр Авдеев