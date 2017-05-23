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В Белогорске на электроопоре найден обгоревший труп

В Белогорске на электроопоре найден обгоревший труп
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

Обновлено: 14:35

В Белогорске в районе переулка Энергетиков был обнаружен обгоревший труп мужчины. Тело висело на электроопоре, сообщают очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

В ЕДДС Белогорска информацию подтвердили. Там уточнили, что тело нашли рано утром 2 июня. В пресс-службе УМВД России по Амурской области рассказали, что по факту происшествия в полицию поступило сообщение, сейчас проводится доследственная проверка.

Позже пресс-секретарь «Амурских электрических сетей» Инга Шилова рассказала ИА «Амур.инфо» подробности случившегося. 2 июня в 02:45 аварийно отключился фидер напряжением 10 тысяч вольт от подстанции 220/110/35/10 «Белогорская». На место отправилась оперативно-выездная бригада Белогорского РЭС, чтобы осмотреть линию и найти повреждение. В верхней части опоры № 1 и был обнаружен человек без признаков жизни. Рядом лежала ножовка по металлу.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения поднялся на опору и погиб от приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением 10 тысяч вольт.

На место были вызваны правоохранительные органы и скорая помощь. «Амурские электрические сети» проводят собственное расследование.

«Такие случаи в последние годы фиксируют крайне редко. Попытки хищения энергооборудования чаще всего заканчиваются смертельным исходом. Обращаем внимание жителей на недопустимость приближения к энергообъектам. Это смертельно опасно», – отметила Инга Шилова.

Просмотров всего: 3235

#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Ничего не боятся!(((

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Путин во всем виноват. Металл уже стащить негде, вот и лезут на опоры.

  • Бутява Бутявишна Йовович-Шер

    Бутява Бутявишна Йовович-Шер
    1 час назад

    Какой, однако, замысловатый суицид...

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ЕГЭ по физике?

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    1 час назад

    alex 3

    ЕГЭ по физике?



    Не, двоечник, ЕГЭ вроде в 2009 изродили



  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    давненько кандидатов на премию дарвина с электроопор не снимали. судя по фото наброс сделал, а что может быть апв или рпв не ожидал.

  • alex 3

    alex 3
    55 минут назад

    Johnny-Biдавненько кандидатов на премию дарвина с электроопор не снимали. судя по фото наброс сделал, а что может быть апв или рпв не ожидал.


    заземлять надо с двух сторон, и все фазы!

  • Nexus

    Nexus
    49 минут назад

    щас научите как провода тырить

  • Mentat

    Mentat
    45 минут назад

    Самое интересное, что мужик мог зажмуриться не от самого удара током или не от теплового воздействия, а тупо задохнуться.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    40 минут назад

    Ужас какой

  • alex 3

    alex 3
    38 минут назад

    MentatСамое интересное, что мужик мог зажмуриться не от самого удара током или не от теплового воздействия, а тупо задохнуться.


    по виду через него дуга прошла. Броня кабеля заземлена. А сети 10кВ в сельской местности с изолированной нейтралью?

  • Mentat

    Mentat
    18 минут назад

    alex 3

    Mentat

    Самое интересное, что мужик мог зажмуриться не от самого удара током или не от теплового воздействия, а тупо задохнуться.



    по виду через него дуга прошла. Броня кабеля заземлена. А сети 10кВ в сельской местности с изолированной нейтралью?



    Судя по фотографии, там может быть реализована IT система. Изолированная нейтраль устраивается у источника трансформации ТП 10/0,4. Классика для сельской местности. Но это то, что смог на фото разглядеть.

  • Терапевт

    Терапевт
    8 минут назад

    Жаль что это был не мент(((

  • Васька Пупкин

    Васька Пупкин
    31 секунда назад

    Менты бы написали, жаль что это не Терапевт. :) А вообще сейчас их правильнее звать пенты. :)

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