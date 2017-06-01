Житель Свободного получил срок за нападение на полицейского

30 мая в городе Свободном к лишению свободы судом приговорён 24-летний мужчина, применивший насилие в отношении сотрудников полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области. Ближайшие 18 месяцев мужчина проведёт в колонии-поселении.

25февраля в полицию обратилась женщина, утверждавшая, что её супруг дома нападает на людей и угрожает ножом. На место выехали три оперативника. Их встретил мужчина с кухонными ножами. Преступник начал угрожать полицейским, а затем закрылся в квартире. Когда прибыл дополнительный наряд сотрудников полиции, мужчина с холодным оружием в руках продолжил высказывать угрозы, а также нанес одному из стражей порядка резаную рану кисти руки. После чего к преступнику применили физическую силу и доставили в отдел полиции.

С учетом всех обстоятельств дела, личности виновного, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья) и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Анастасия Болотина