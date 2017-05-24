День города, телемарафон «Крылья», экофестиваль и выставка кошек: выходные в Благовещенске

Эти выходные дни будут насыщены различными мероприятиями. Благовещенск отметит День рождения, пройдет множество концертов и акций, например, масштабный фестиваль «Гулянье по Большой». Кроме того, запланированы выставка кошек и экофестиваль «Журавли». «Альфа-канал» организует благотворительный телемарафон «Крылья». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести время в выходные дни.

Суббота, 3 июня

В 10:00 Дом ремесел приглашает на три мастер-класса: по керамике, по народной кукле и по бисероплетению.

В 12:00 в Благовещенске по улице Ленина пройдет традиционная велогонка на призы газеты «Дважды два». Поучаствовать приглашают юных благовещенцев в возрасте от 10 до 18 лет. Старт гонки – от улицы Шимановского.

С 12:00 до 17:00 в Первомайском парке пройдут концертные и игровые программы, выступление творческих коллективов и солистов «С днем рождения, Благовещенск». С 12:00 до 22:00 праздничная программа, посвященная Дню города, пройдет в Городском парке культуры и отдыха. Здесь же с 15:00 до 19:00 проведут викторины, игры, конкурсы, выставку здоровья «Как здоровым быть?».

В 14:00 на площади ОКЦ состоится финал «Хочу машину». Акцию организовало «Авторадио» совместно с АЗК «Машина» и «Белый сервис». Главный приз – новый Hyundai Solaris. Помимо автомобиля, будут разыграны три бочки бензина, автосигнализация и другие подарки.

В 17:00 на площади Ленина начнутся соревнования по спортивному ориентированию, посвященные Дню города.

С 17:00 до 20:00 на улице Ленина будет организовано масштабное «Гулянье по Большой» в честь Дня города. Мероприятие охватит участок от улицы Пионерской до Островского (в том числе участки улиц Пионерской, 50-летия Октября и Островского на протяжении от Краснофлотской до Зейской).

Также пройдет третий этап духовно-просветительской эстафеты по пути Святителя Иннокентия (Вениаминова) в рамках празднования 161-годовщины со дня основания города. В мероприятии примут участие около 40 пловцов из Благовещенска и КНР, 15 спортсменов легкоатлетического маршрута и 10 человек велосипедной группы. В 15:00 начнется митинг у памятника Айгунского договора; в 15:45 – старт эстафеты в Верхнеблаговещенском от погранзаставы до переулка Уралова; в 16:50 – на набережной реки Амур в районе переулка Уралова состоится передача священного огня и эстафеты легкоатлетам. Их маршрут пролегает через Триумфальную арку до памятника Святителю Иннокентию. Около памятника пройдет встреча с работниками ЗАГСа, короткий митинг, акция «Свеча памяти» и возложение цветов. В 17:10 состоится передача эстафеты велосипедистам. Их маршрут пролегает по тротуару улицы Ленина до Комсомольской к кафедральному собору. В 17:30 – финиш велосипедистов у памятника Святителю Иннокентию, здесь же пройдут молебен, подведение итогов и награждение участников.

В рамках движения «Культурный город на набережной» у Триумфальной арки с 17:00 до 20:00 будут организованы фотозона, выставка свадебных аксессуаров, аквагрим, раздача печатной продукции, семейная фотозона в русском стиле от свадебных агентств. И в это же время здесь состоится демонстрация и продажа платков, шарфов, палантинов, мастер-класс по завязыванию женских платков, шарфов. У ротонды с 17:00 до 21:00 – концертная программа от творческих коллективов Ивановского района и ГДК. В это же время здесь проведут промоакцию – дегустацию и бесплатную раздачу безалкогольных напитков. А в районе переулка Уралова с 16:00 до 21:00 выступит народная группа Южной Америки «Эквадор Индианс».

В рамках телемарафона «Крылья» в трех торгово-развлекательных центрах – «Острова», «Перекресток», «Флагман» – с 11:00 до 17:00 будут работать точки с ящиками для пожертвований больным детям. А с 15:00 до 21:00 по набережной, площади Ленина и по улице Ленина будут ходить волонтеры с ящиками для сбора средств.

С 18:00 до 19:00 в Амурской областной научной библиотеке пройдет встреча с номинантами премии имени Леонида Завальнюка. Жители и гости Благовещенска смогут задать вопросы поэтам и писателям, получить их автограф, приобрести их книги. Здесь же можно будет приобрести новые издания произведений Леонида Завальнюка.

В ОКЦ в 19:00 начнется концерт Филиппа Киркорова. Артист привез в Благовещенск шоу «Я».

С 20:00 до 21:50 на сцене площади Ленина пройдет большая концертная программа, посвященная Дню города, с участием заслуженного артиста Российской Федерации Дениса Майданова. Завершится праздник 10-минутным красочным фейерверком.

Воскресенье, 4 июня

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение и мастер-класс по керамике. Начало в 10:00.

В 10:00 стартует забег, посвященный Дню города. Участников ждут дистанции на 5 и 15 километров. Маршрут движения – набережная реки Амур от Артиллерийской до Пионерской, старт и финиш на стадионе «Амур».

В 10:00 в бильярдном клубе «Абриколь» состоится открытое первенство города Благовещенска по русскому бильярду, посвященное Дню города. В мероприятии примут участие 25 человек.

С 12:00 до 17:00 в Первомайском парке пройдет экофестиваль «Журавли». Здесь можно будет обменять макулатуру и пластик на скворечники, значки участника фестиваля, авторские открытки и сладости. В программе фестиваля запланированы показ фильмов об амурских журавлях благовещенского режиссера Анатолия Исаева, лекция по урбанистике, мастер-класс по оригами, экомаркет, на котором представят экологическую продукцию местных производителей, а также товары российского производства. Во время фестиваля будет работать «Добромаркет» – вырученные деньги предназначаются на лечение Арсения Реснянского.

В 12:00 возле ОКЦ стартует велогонка «Авторадио» «Это мой город», посвящённая Дню города.

С 12:00 до 20:00 в горпарке состоится праздничная концертная программа «Город славят горожане!». С 13:00 до 16:00 здесь же пройдут викторины, игры, конкурсы, выставка здоровья. С 12:00 до 16:00 на праздничную концертную программу «Город славят горожане!» приглашает и Первомайский парк.

В 14:00 начнется экологический квест в парке Дружбы.

В рамках движения «Культурный город на набережной» у бронекатера с 18:00 до 21:00 пройдет акция «Читающий бульвар»; у Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 будет работать «Аллея мастеров», с 18:00 до 19:30 здесь же выступит духовой состав концертного оркестра ГДК; у ротонды с 18:00 до 18:30 будет петь хор клуба «Ветераны просвещения», с 18:30 до 19:30 выступит академический хор ГДК, а с 19:30 до 21:00 – вокальный ансамбль «Вдохновение»; в районе переулка Уралова с 16:00 до 21:00 выступит народная группа Южной Америки «Эквадор Индианс».

В этот день в Благовещенске пройдет телемарафон «Крылья». С 11:00 до 17:00 в трех торгово-развлекательных центрах – «Острова», «Перекресток», «Флагман» – будут работать точки по сбору средств для больных детей. С 11:00 до 15:00 в горпарке и с 13:00 до 15:00 у ротонды пройдут концерты. Здесь также будут установлены ящики для пожертвований. А на площади ОКЦ с 15:00 до 19:00 состоится благотворительный рок-концерт с участием групп «Блокада сердца», «Вегас», On air, Honda band. Помимо этого, с 13:00 до 17:00 по набережной Амура будут ходить волонтеры с ящиками для сбора средств.

Суббота и воскресенье, 3 и 4 июня

Оба выходных дня в городе будет проходить выставка кошек. Место проведения – Gran Arena Ostrova.

На спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха пройдет кубок Благовещенска по пляжному волейболу, посвященный празднованию Дня города. Участие в соревнованиях может принять любой желающий, количество участников команды – два человека, жеребьевка на месте. Начало соревнований в 17:00.

«Большой», «Мульт в кино. Выпуск № 54», «Спасатели Малибу», «Чудо-женщина», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Подводная эра», «Одарённая», «Чужой: завет», «Нелюбовь», «Меч короля Артура», «Монстры юга» – эти фильмы можно посмотреть в кинотеатрах Благовещенска. С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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Екатерина PL