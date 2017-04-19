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В селе Михайловского района двое парней сильно избили пожилого мужчину

В селе Михайловского района двое парней сильно избили пожилого мужчину
Фото: obozrevatel.com

В ночь на четверг, 1 июня, в селе Чесноково Михайловского района двое молодых людей сильно избили 80-летнего мужчину. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, пенсионер находился дома, когда к нему ворвались двое парней и стали вымогать деньги. Получив отказ, молодые люди начали избивать хозяина жилья. Когда он упал, нападавшие принялись пинать пенсионера.

По информации источника, мужчина чудом остался жив. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области факт избиения подтвердили, однако в интересах следствия от разглашения подробностей воздержались. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Ell R

    Ell R
    4 часа назад

    уроды

  • ay

    ay
    4 часа назад

    око за око - хороший принцип.

  • солнце55555

    солнце55555
    3 часа назад

    сволочи

  • Ариадна

    Ариадна
    1 час назад

    Суд поможет им найти правильное решение из данной ситуации....

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