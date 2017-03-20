Благовещенску – 161: празднование дня рождения города началось

2 июня Благовещенску исполнился 161 год. Отсчет ведут с момента, когда на левом берегу реки Амур вблизи устья Зеи разместился отряд казаков. С верховьев реки прибыло примерно 500 человек. С возложения цветов к памятнику казакам-первопоселенцам в районе Верхнеблаговещенского и начались официальные торжества.

Первые лица города и области возложили цветы к памятнику в честь подписания Айгунского договора, памятникам казакам-первопроходцам, Святителю Иннокентию Вениаминову, а также к памятнику Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию около кафедрального собора. Вечером в ОКЦ пройдет праздничный концерт, но основные торжества развернутся в Благовещенске 3 июня.

До 2005 года официальной датой основания Благовещенска принято было считать 17 июля 1858 года, когда поселение приобрело статус города. По сути, у Благовещенска два дня рождения. Первый – день основания первого поселения в районе слияния Амура и Зеи, 2 июня 1856 года. Второй – день учреждения города на месте казачьей станицы.

Царский указ об основании Благовещенска вышел 17 июля 1858 года. Указ императора Александра II гласил: «Государь император по всеподданнейшему докладу его императорского высочества великого князя, генерал-адмирала, соображений генерал-губернатора Восточной Сибири об особенной важности местоположения Усть-Зейской станицы, находящейся при впадении реки Зеи в Амур и названной генерал-губернатором по случаю закладки в ней девятого мая храма во имя Благовещения пресвятой богородицы "Благовещенскою станицею" – в 5 день июля сего года высочайше повелеть соизволил: учредить в этом месте город, назвать его Благовещенск».

В 1865 году в Благовещенске уже проживали 1 678 мужчин и 663 женщины. Первыми улицами стали Набережная и Большая. В городе было 207 деревянных домов. 131 из них – частный и 76 казенных.

Какую именно дату считать точкой отсчёта, спорили больше 50-ти лет. Всё это время официальным днём рождения считалось 17 июля. Но о другом варианте тоже вспоминали. К примеру, в середине 50-х годов прошлого века 100-летний юбилей Благовещенска готовились отпраздновать раньше, прибавив два года. Была даже образована юбилейная комиссия, но решение не приняли и 100-летие отпраздновали в 1958 году.

Вопрос переноса даты дня рождения Благовещенска активно обсуждали и в 2000 году. Тогда мэр областной столицы Александр Колядин – он занимал пост градоначальника с 1996 по 2004 год – выступил против этого: «Перенос даты дня основания города – это историческое невежество. По-другому не назовёшь. Потому что существует указ царя об учреждении города Благовещенска. Не переименовании, а именно учреждении. Город был учреждён. Это историческая целостность. А то, что люди пришли раньше...»

В противовес инициаторы переноса приводили доводы о том, что соседи – Хабаровск и Владивосток – считают началом своей истории первое поселение.

«17 июля, 1858 год. Этот документ связан с присвоением статуса. А фактически город-то возник раньше на два года. И мы тоже этими документами располагаем. Просто они были в архивах», – приводил доводы сторонник переноса дня рождения, предприниматель, историк Анатолий Телюк.

О том, что город немного старше, чем сказано в паспорте, заговорили уже при следующем градоначальнике в 2005 году. Александр Мигуля выступил за перенос, поддержали идею и горожане на общественных слушаниях. Так 2 июня 2006 года Благовещенск стал на 2 года старше и встретил юбилей – 150 лет.

С 1876 года и до советского времени управлял Благовещенском городской голова. В этом статусе побывали 10 человек.

В 1991 году в областной столице появился мэр. Первым кресло градоначальника занял Юрий Ляшко. У руля Юрий Гаврилович простоял с 1985 по 1996 годы. Его сменил Александр Колядин. Он управлял областной столицей два срока, но в 2004 году проиграл на выборах Александру Мигуле. Александр Анатольевич также был избран на второй срок, но в 2010 году был отрешен от должности постановлением губернатора Приамурья.

После этого в Благовещенске началась эра сити-менеджеров. Первым стал Николай Неведомский, в 2011 году его сменил Павел Березовский. В 2014 году управлять Благовещенском в статусе исполняющего обязанности начал Александр Козлов.

В 2014 году депутаты Благовещенской городской Думы снова решили вернуться к всенародным выборам мэра. Этот статус в сентябре и получил Александр Козлов. Но до конца срока он не досидел и перешел управлять Приамурьем. Исполнять обязанности мэра стала Валентина Калита.

В 2015 году депутаты Благовещенской гордумы в очередной раз изменили правила выборов градоначальника: всенародное голосование отменили. Из 27 народных избранников голосовали 24. Депутаты фракции ЛДПР от участия в выборах отказались. В итоге два бюллетеня признали испорченными, остальные отдали свои голоса за Валентину Калиту. Валентина Сергеевна была избрана мэром 23 июля 2015 года.

По последним данным Амурстата, численность постоянного населения в Благовещенске не существенно, но растет. В 2017 году это 229 753 человека, против 229 733 в 2016 году. В 2017 году тенденция такая же – за первый квартал жителей областного центра стало больше на 367 человек. При этом за первые три месяца года покинули Благовещенск 1 555 горожан, а вот приехали 1 922 новых жителя. Живет в областной столице больше женщин. По состоянию на 2016 год, представительниц прекрасного пола в Благовещенске 126 335, мужчин – 103 378. Основная часть горожан – это люди трудоспособного возраста, таких 144 881 человек.

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Нино Кохреидзе