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Проекту «Дальневосточный гектар» исполнился год

Проекту «Дальневосточный гектар» исполнился год

Год назад, 1 июня 2016 года, вступил в силу закон о дальневосточном гектаре. На сегодняшний день заявки на свой участок подали свыше 91,5 тысячи человек. Более 18 тысяч гектаров выданы, еще 10 тысяч скоро обретут собственников – по ним приняты положительные решения.

Первые результаты подвели специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Самыми востребованными гектарами стали земли в Приморье, Якутии и Хабаровском крае. В основном бесплатный участок берут для индивидуального жилищного строительства, ведения сельского хозяйства, садово-дачного хозяйства, туристско-рекреационных целей или предпринимательства.

В Амурской области, по данным на 10 апреля 2017 года, поступило 4 681 заявление на выдачу дальневосточного гектара, в пользование предоставили 1 568 участков. По различным причинам уполномоченные органы отклонили 562 заявления.

За прошедший год закон о дальневосточном гектаре прошел три этапа реализации:

– с 1 июня 2016 года земля была доступна лишь в некоторых районах Дальнего Востока и только для жителей этих районов;

– с 1 октября 2016 года возможность выбрать участок в своем субъекте получили все дальневосточники;

– с 1 февраля 2017 года дальневосточные гектары стали доступны всем гражданам России.

В списке заявителей – жители практически всех российских регионов. Самые активные – дальневосточники, лидерами среди других субъектов страны являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Выдаче подлежит 23 % всех земель Дальнего Востока.

Более 12 тысяч заявок – коллективные. По решению министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки коллективные заявки станут приоритетными при обеспечении инфраструктурой. «Мы хотим напрямую в законе заложить норму, что коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно. Если формируется заявка, состоящая из десятков, сотен обращений – очевидно, что для компактно расположенных земельных участков можно рационально инфраструктуру подвести, сработает эффект масштаба», – прокомментировал министр.

С 1 февраля 2017 года информационную систему «НаДальнийВосток.РФ» посетили более 4,6 миллиона россиян. Большинство из них – молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. На горячую линию программы «Дальневосточный гектар» поступило более 167 тысяч обращений.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Проект рассчитан до 2035 года, в нем примут участие несколько поколений россиян.

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#Дальний Восток #закон #природа #российская власть #сельское хозяйство #строительство

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Комментарии
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  • Баловник

    Баловник
    4 часа назад

    Было 9 дней...40 дней...год уже.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Больше шума, чем толка.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    «Дальневосточный нектар».

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