Перед визитом в Благовещенск Филипп Киркоров посетил Белогорск (видео)

Король российской эстрады Филипп Киркоров прибыл на поезде из Читы в Амурскую область. Перед тем как отправиться в Благовещенск, где у него запланирован концерт, певец побывал в Белогорске. Запись об этом появилась в Инстаграме Киркорова.

«Этот чудный уютный уездный маленький городок Белогорск в Амурской области, ставший перевалочным пунктом нашего двухдневного путешествия на поезде из Читы в Благовещенск, невероятно согрел мою душу и сердце после долгого путешествия... До Благовещенска еще 140 верст уже на машине, а настроение, несмотря на раннее утро, бодрое и прекрасное, ведь наступило лето, а еще сегодня юбилей нашего Бедроса, 85 лет, но об этом чуть позже... Просыпайся, страна!» – написал Филипп Киркоров.

Удивленные визитом короля эстрады белогорцы снимали певца на камеры мобильных телефонов. Комментируя его публикацию в соцсети, жители пригласили Филиппа выступить в Белогорске в День города.

Концерт Филиппа Киркорова пройдет в Благовещенске в большом зале ОКЦ 3 июня. Выступление начнется в 19:00. Цена билетов – от 4 000 до 7 000 рублей. По данным сайта ОКЦ, они еще есть в продаже.

Видео: instagram.com/fkirkorov.

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Александр Авдеев