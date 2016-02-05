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Перед визитом в Благовещенск Филипп Киркоров посетил Белогорск (видео)

Перед визитом в Благовещенск Филипп Киркоров посетил Белогорск (видео)

Король российской эстрады Филипп Киркоров прибыл на поезде из Читы в Амурскую область. Перед тем как отправиться в Благовещенск, где у него запланирован концерт, певец побывал в Белогорске. Запись об этом появилась в Инстаграме Киркорова.

«Этот чудный уютный уездный маленький городок Белогорск в Амурской области, ставший перевалочным пунктом нашего двухдневного путешествия на поезде из Читы в Благовещенск, невероятно согрел мою душу и сердце после долгого путешествия... До Благовещенска еще 140 верст уже на машине, а настроение, несмотря на раннее утро, бодрое и прекрасное, ведь наступило лето, а еще сегодня юбилей нашего Бедроса, 85 лет, но об этом чуть позже... Просыпайся, страна!» – написал Филипп Киркоров.

Удивленные визитом короля эстрады белогорцы снимали певца на камеры мобильных телефонов. Комментируя его публикацию в соцсети, жители пригласили Филиппа выступить в Белогорске в День города.

Концерт Филиппа Киркорова пройдет в Благовещенске в большом зале ОКЦ 3 июня. Выступление начнется в 19:00. Цена билетов – от 4 000 до 7 000 рублей. По данным сайта ОКЦ, они еще есть в продаже.

Видео: instagram.com/fkirkorov.

Просмотров всего: 4559

#визиты #концерты #культура #музыка

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    какие теплые слова, всё таки молодец Бедросыч!

  • heoru

    heoru
    5 часов назад

    Лицемерит похоже Бедросыч

  • Мелисса

    Мелисса
    5 часов назад

    Эх, Филипп, даже чаю не попил))

  • Аут

    Аут
    5 часов назад

    вообще удивляюсь. какой нахрен король? да еще Российской эстрады. Кто ходит на его концерты?

  • •••pajzii

    •••pajzii
    5 часов назад

    Видос не работает.

  • Петро555

    Петро555
    4 часа назад

    Киркоров заполнил налоговую декларацию........В налоговой посмеялись и сказали , что это Филькина грамота...!

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    4 часа назад

    к нам едет на концерт?

  • Riddick

    Riddick
    4 часа назад

    alex 3

    какие теплые слова, всё таки молодец Бедросыч!



    От Труша: все фигня, надо выяснить, послать депутатский запрос, сколько Мелюков заплатил Киркорову за такой хороший пост о Белогорске!!! м-м-м?





  • Шикенскик

    Шикенскик
    4 часа назад

    [youtube][/youtube]

  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    По улицам Слона водили,

    Как видно, напоказ.

    Известно, что Слоны в диковинку у нас,

    Так за Слоном толпы зевак ходили....

  • эсфирь

    эсфирь
    3 часа назад

    Правда, кто его королем эстрады назначил? По мне, вообще что есть Филипп, что нет его.

  • tt12blg

    tt12blg
    3 часа назад

    Дырявый король дырявых поп.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Аутвообще удивляюсь. какой нахрен король? да еще Российской эстрады. Кто ходит на его концерты?


    зря Вы так. Филя исправился! Концерты очень хорошие, а главное работает он там от души , а не ради денег.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    эсфирьПравда, кто его королем эстрады назначил? По мне, вообще что есть Филипп, что нет его.


    а Вам что жалко? Нормальный Король, по нём должность!

  • Кузмичь

    Кузмичь
    1 час назад

    да противно слышать "король", "звезды", кроме них достойных людей?! обыкновенные артисты, только почему-то в нашей стране они почему-то стали самые богатые! билет 7 тыс. не хило, а вот спеть бесплатно для народа ...!

  • человек

    человек
    1 час назад

    Riddick

    alex 3

    какие теплые слова, всё таки молодец Бедросыч!



    От Труша: все фигня, надо выяснить, послать депутатский запрос, сколько Мелюков заплатил Киркорову за такой хороший пост о Белогорске!!! м-м-м?



    ++++++++++++++++++

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Кузмичь

    да противно слышать "король", "звезды", кроме них достойных людей?! обыкновенные артисты, только почему-то в нашей стране они почему-то стали самые богатые! билет 7 тыс. не хило, а вот спеть бесплатно для народа ...!



    А вдруг не слабо орденоносному Филиппу Бедросу Киркорову спеть бесплатно для народа?

  • Аут

    Аут
    1 час назад

    Где он исправился? посмотрите видео на ютюбе. Поет под фонограмму чушь всякую... я твой тазик... и тд

  • человек

    человек
    29 минут назад

    Аут

    Где он исправился? посмотрите видео на ютюбе. Поет под фонограмму чушь всякую... я твой тазик... и тд



    А как он должен исправится? Тазики тож нужны и необходимы, вполне злободневная тема.

  • alex 3

    alex 3
    27 минут назад

    АутГде он исправился? посмотрите видео на ютюбе. Поет под фонограмму чушь всякую... я твой тазик... и тд


    сходите на шоу. Это целый спектакль европейского уровня!

  • человек

    человек
    24 минуты назад

    alex 3

    Аут

    Где он исправился? посмотрите видео на ютюбе. Поет под фонограмму чушь всякую... я твой тазик... и тд



    сходите на шоу. Это целый спектакль европейского уровня!



    Где, когда, почём ?

  • alex 3

    alex 3
    23 минуты назад

    человек
    alex 3

    Аут

    Где он исправился? посмотрите видео на ютюбе. Поет под фонограмму чушь всякую... я твой тазик... и тд



    сходите на шоу. Это целый спектакль европейского уровня!



    Где, когда, почём ?


    Концерт Филиппа Киркорова пройдет в Благовещенске в большом зале ОКЦ 3 июня. Выступление начнется в 19:00. Цена билетов – от 4 000 до 7 000 рублей. По данным сайта ОКЦ, они еще есть в продаже

  • mp2mp

    mp2mp
    20 минут назад

    А автомобиль, в который Филипп сел, можно считать жутко хорошим, крутым, представительным? По мне так можно было найти более приятные глазу авто во всех смыслах.

  • человек

    человек
    16 минут назад

    alex 3

    человек

    alex 3

    Аут

    Где он исправился? посмотрите видео на ютюбе. Поет под фонограмму чушь всякую... я твой тазик... и тд


    сходите на шоу. Это целый спектакль европейского уровня!


    Где, когда, почём ?


    Концерт Филиппа Киркорова пройдет в Благовещенске в большом зале ОКЦ 3 июня. Выступление начнется в 19:00. Цена билетов – от 4 000 до 7 000 рублей. По данным сайта ОКЦ, они еще есть в продаже



    Не, лично мне за Киркорова такие деньги жалко, хоть и европейский уровень 50 лет и т.д. АИ выложит его фото в Благовещенске с инсты, на форуме перетрут и достаточно.

  • Mainer

    Mainer
    9 минут назад

    Ну вот и появился в Белогорске повод, которым тамошний мэр объяснял "насущную необходимость" приобретения нового "Лэнд Крузера" за счёт средств городского бюджета.

  • Шикенскик

    Шикенскик
    5 минут назад

    http://www.instagram.com/p/BU09e0FgU6p/?taken-by=okcblag

  • человек

    человек
    5 минут назад

    Mainer

    Ну вот и появился в Белогорске повод, которым тамошний мэр объяснял "насущную необходимость" приобретения нового "Лэнд Крузера" за счёт средств городского бюджета.



    Какой, когда, почём ?

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