В Первомайском парке появились скульптуры краснокнижных животных

В День защиты детей, 1 июня, в Первомайском парке Благовещенска установили скульптуры животных, занесенных в Красную книгу. Появились они там благодаря городскому конкурсу «Листая Красную книгу», участники которого ваяли фигуры амурского тигра, беркута, солонгоя, снежного барана, иглоногой совы, амурского лесного кота, осётра и других представителей краснокнижной фауны.

Всего на участие в конкурсе решились семь команд – это семейные и студенческие команды, команда профессиональных благовещенских художников. Организатор конкурса – благовещенская художественная школа – в Год экологии разработала проект, который получил поддержку в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства.

1 июня в парке организаторы устроили для всех горожан экологический праздник, в рамках которого и состоялась презентация парковых скульптур. Горожане могли не просто посмотреть на творчество участников конкурса, но и отдать свой голос за понравившуюся скульптуру, тем самым определив победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». В итоге больше всего голосов собрала скульптура «Снежный баран», сделанная командой педуниверситета.

Помимо этого, работы оценивало жюри. Какую скульптуру оно посчитало лучшей, станет известно 3 июня – победителей объявят во время празднования Дня города на сцене площади имени Ленина.

Также в рамках мероприятия для всех посетителей парка провели творческие мастер-классы «Пленэр» и мастер-классы по росписи по камню и керамике. Завершился праздник дефиле-конкурсом «Живая скульптура» – воспитанники художественной школы представили модные образы из мусорных пакетов, салфеток, конфетных обёрток.

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#животные #конкурсы

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Екатерина PL