Педагог из Белогорска поедет на всероссийский конкурс «Учитель года–2017»

Фото: администрация Белогорска

В Амурской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года–2017». Победу в нем одержала учитель биологии и химии из Белогорска Ирина Штифанова. По результатам онлайн-тура «Педагог-мастер», в котором за звание победителя боролись пять педагогов, Ирина Штифанова стала абсолютным лидером.

Ирина Штифанова работает в гимназии № 1 Белогорска. Ее стаж в сфере образования составляет 18 лет. «Я приятно шокирована новостью, – поделилась впечатлениями Ирина Штифанова. – Честно скажу, не ожидала. Все финалисты были достойны победы. Я, в свою очередь, приложила максимум усилий, весь свой опыт, чтобы достойно представить свою школу, свой город в областном этапе конкурса. Тяжелее всего было справиться с эмоциями, не растеряться. Спасибо огромное педагогическому коллективу гимназии № 1 за оказанную поддержку».

Теперь победителю предстоит участие во всероссийском конкурсе «Учитель года–2017». В областном конкурсе приняли участие 24 педагога, признанные победителями на муниципальном этапе соревнований.

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#Белогорск #конкурсы #школа

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Екатерина PL