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Кто и как загрязняет окружающую среду в Приамурье (инфографика)

Кто и как загрязняет окружающую среду в Приамурье (инфографика)
Фото: okruzhayushchaya-sreda.ru

В Приамурье находится 451 предприятие, из труб которых в атмосферу попадают загрязняющие вещества. В гидросферу ежемесячно сбрасывают миллионы кубометров сточных вод, а на суше копятся горы бытовых отходов, сообщает Амурстат. Кто и как влияет на амурскую экологию – в инфографике Амур.инфо.

В воздушный бассейн области в 2016 году было выброшено 135,2 тысячи тонн загрязняющих веществ. За год выбросы выросли на 6 %.

Основными загрязнителями атмосферы являются предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды – ими выброшено 74,2 % от общего количества выбросов за год.

В атмосферу за 2016 год в Амурской области выброшено 168 килограммов загрязняющих веществ на одного жителя (в 2015 году – 158 килограммов).

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по сравнению с 2015 годом увеличился на 1,9 %.

Не меньшую экологическую опасность, чем вредные вещества, выбрасываемые в воздушный бассейн и водные источники, представляют отходы. На территории области к концу 2016 года скопилось 11,6 миллиона тонн различного вида отходов производства и потребления. Всего за год количество твёрдых отходов возросло на 9,1 %.

Экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году осуществили 274 предприятия. Размер платежей за допустимые и сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ окружающей природной среды составил 64 миллиона рублей – на 11,4 % меньше, чем в 2015 году.

За допустимые выбросы предприятия заплатили 22,8 миллиона рублей, за превышение установленных нормативов – 41,2 миллиона рублей, штрафы и иски составили 1,6 миллиона рублей.

Общий объем инвестиций на природоохранные мероприятия по области в 2016 году составил 638,9 миллиона рублей.

За 2016 год юридические лица провели 56 мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, направленных на повышение эффективности действующих очистных сооружений, совершенствование технологических процессов и прочих мер, позволивших фактически уменьшить выбросы на 956 тонн.

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#ЖКХ #здоровье #наука #природа #производство #сельское хозяйство #энергетика

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • БаРмалей

    БаРмалей
    6 часов назад

    Итог-закономерность стирания матушкой природой цивилизации под названием-"человек"

  • V.M.

    V.M.
    5 часов назад

    Как раз наоборот: человек под видом цивилизации

    стирает с лица Земли матушку -природу. По крайней мере,

    в отдельно взятой Амурской области.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    4 часа назад

    Кого мы там стираем, бог с вами. Планета жила без человека и еще проживет если надо, не будьте так самоуверены)

  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Штрафы и иски составили 1,6 миллиона рублей,за 2016 год.Значит надо повысить штрафы,чтоб улучшилась экология в Амурской области,кто этим должен заниматься,как с населения так быстро всё повышают в разы,а тут речь идет об экологии,здоровье людей и такие смешные штрафы с пеней.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    3.4

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